【老虎仔周記】無師自通學識開門　朕要出門自己話事

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由老虎仔主人Faith投稿，她分享了老虎仔為了追求自由，苦練開門技巧。從此家中房門牠都可順利打開，但唯獨露台大門無法打開，令牠沒法自由外出去探愛人。

英雄救美，自己開門，唔使再靠兩奴才！

上回提到，有鼠輩入屋爆竊，點知驚動了本大爺，結果比我吼走（佢未死過，竟然在我個地盤攪攪震）。但虎媽覺得好奇怪，話露台度門開咗，我竟然都唔走。

老虎仔要開門，誰也不能阻止。（facebook@老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

這當然有點竅妙，不過佢當時仲未知。咁我又吊下你哋癮，等我講下第二樣好似唔關事但其實又好關事的事。

我成日出去視察江山，我的愛人亦在外面。其實我有一個英雄救美的輝煌事蹟，等朕講比你哋聽。

朕要出門，不用奴才插手。（facebook@老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

+ 7 + 6 + 5

話說有日，我為了擴充我的江山，走到好遠。我嘅愛人佢唔知道，走去搵我，但撲個空。無奈佢「念君思斷腸」（我都慣了，因朕的英偉外表），唯有走到我屋企隔壁的地盤，在工程車底抖吓等我。忽然有隻大貓色心起，並行過去以下流的貓語撩朕的愛人。

愛人被調戲

我從老遠聽到，立即以九秒二的破世界紀錄速度，和兩個箭步翻過地盤兩米高的石屎牆，從小叢林飛奔回去。那下流貓輩，竟敢調戲我的愛人。不過佢算好彩，因為我都未出聲，佢老遠見到，已經拔足而逃。至於我嘅愛人，經此一役，對我就更加……（書記按：如常下刪一萬字)

整件事由虎爸在露台目睹（唔知點解佢成日都咁得閒，啲麻甩佬真係食飽飯……），但佢覺得好奇怪，仲同虎媽研究，點解我女朋友又冇出過聲，只係下流貓輩以牠的下流貓語撩我的女友，點解我又會知道，識得回來救美，唔通真係有貓星話？

苦練開門技巧

言歸正傳（吓，講左咁耐先入正題），個秘密依家開估啦。正正因為我女友成日好似三國時期曹丕《燕歌行》描述的念君思斷腸，朕又唔想每次都要問虎媽開門，又煩又冇面，所以朕練出一身絕技。

我就下定決心，不斷觀察虎媽平日是如何開門出去的。虎媽覺得好奇怪，點解我成日望住把鎖。可能朕真的是天資聰敏，在不斷觀察和練習之下（老虎仔原本只識用手柄開推門，苦練三個月之後，佢終於學識開用手抦拉門，那是非常緊的門，就算人也要很用力才開到），卒之開門成功（有片有真相）！我從此可以不求人，自己話事出去啦！

點知，好事多磨，我能夠開到的門，都只有房門，而不是露台門（因為露台門是向上推的）！唉，唯有繼續求人啦。

【點擊圖片重溫可愛的老虎仔生活照，終於明白點解佢識開門都仲要講唔該】

我唔出聲唔好以為我係病貓。(fb@老虎仔-_保加利亞雪貓Little_Tiger_from_Bulgaria)