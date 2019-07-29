【狗行為】狗狗每天瞻仰爸爸遺容　主人親述爆笑原因

過往曾經報道很多忠犬守候主人的故事，這次跟大家分享一則來自台灣的趣聞。 狗主Sandy平日上班很喜歡從CCTV看愛犬「福福」，她早前在facebook發布了一張照片，當時福福正站在她丈夫旁邊，看起來就像「瞻仰遺容」！正當大家擔心她丈夫是否發生意外時，她卻揭開了真相！原來牠只是在⋯⋯

狗狗福福經常站在熟睡的狗主旁，彷彿在說：「爸，你起來好嗎？」（受訪者提供）

「爸～你起來好嗎？」狗主Sandy在facebook發表了一張照片，內容是愛犬福福站在她丈夫旁，等待他醒來的CCTV截圖，正當大家都讚福福「好乖」之際，她竟然爆出一句「好像在瞻仰儀容」，令網民們笑翻！

牠只是在等待

Sandy接受《香港01》訪問時說，福福原本是流浪狗，性格很乖、很親人，他們在五年前索性把牠帶回家照顧。牠每天都跟Sandy夫婦一起睡覺，每到吃飯、散步的時間，福福都會自動醒來，Sandy指出，「福福是個超級貼心的小孩，如果爸爸還在睡覺，牠就會在旁邊等待，我每次都覺得福福好像在瞻仰儀容。」原來牠只是在等待她丈夫睡醒！

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她補充指，這種情況通知發生在她丈夫身上，因為他總是睡很熟，如果他一直沒睡醒，福福可能會沒耐性回去睡覺。她看到這樣的場面，會否覺得不吉利呢？她指出，「不會不吉利，因為我們知道牠在等待。」她反而覺得場面很搞笑！

Sandy把照片發布到facebook群組後，吸引近萬位網民讚好，有網民指這場面原本超溫馨，不過Sandy一句「瞻仰儀容」，就扭轉整個畫面的感覺！變得超好笑，更指「我笑到快往生了！」亦有網民留言指：「我還以為在守靈」、「應該是在看老爸有沒有在呼吸！」