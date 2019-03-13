忠犬在暈倒主人身邊狂吠　引途人及時報警救回一命

狗狗的忠誠，隨時可救回你一命。 近日在重慶，一名婦人帶著狗狗在江邊散步時突然暈倒，狗狗隨即不斷吠叫，引起了途人注意並報警。警方到場後，發現忠犬堅守在婦人身邊，就連救援人員上前協助，也被狗狗吠叫聲嚇退。幸好最終狗狗明白他們是來救援，讓救援人員將婦人抬上救護車送院治療。

一名婦人在江邊暈倒後，她的忠犬一直守候在旁並發出吠叫聲，最終引起途人注意並報警。（梨視頻）

事件發生在3月8日的重慶嘉陵江邊，當時重慶北碚區水上派出所接報，有人在江邊聽到狗狗不停在吠叫，像是在求救，於是上前了解，並看到一名婦人倒臥在江邊，半身浸在水中，而旁邊就有一隻白色小狗，繞著主人身邊不停吠叫。

～點擊圖片看忠犬如何守護主人並救回性命～

警方到場後，發現有一名婦人倒臥江邊，而她的小狗就在旁不停吠叫。（梨視頻）

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警方到場後，想上前了解情況時，心急的小狗還是發出兇惡的吠叫聲，可能是怕前來的陌生人會傷害主人，因此以吠叫聲驅趕。期後救護人員到來，警員嘗試拿起樹枝驅趕，但狗狗還是不肯走遠，結果要將狗狗抱起，才能讓救護人員把婦人順利抬上救護車。

現場是重慶的北碚區嘉陵江邊。（梨視頻）

警員隨後將狗狗帶上警車，但可能過度驚慌，小狗一直躲到座椅底下，最終要聯絡婦人的女兒前來，並將狗狗帶回家。