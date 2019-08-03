【領養貓】貓奴苦等兩年無法懷孕　養黑貓3個月　神奇的事便發生

別再相信黑貓不吉祥了。 台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？貓主接受《香港01》訪問表示，黑貓經常被人們視為不祥，領養數字偏低，所以希望透過她的故事替黑貓平反，證明黑貓超吉利！

貓主Maggie養了隻黑貓之後，不孕症竟然不藥而癒，更懷上了寶寶！（受訪者提供）

「養了黑貓3個多月就懷上寶寶！」台灣貓主Maggie Hsu婚後一直受不孕症困擾，即使到醫院求診亦未有改善，夫婦原本打算順其自然，卻在此時懷上小孩。Maggie接受《香港01》訪問時指，在領養黑貓「歐蜜馬」3個多月後，她就自然懷上孩子。

「有可能是寶寶欽點的鏟屎官吧？」Maggie認為懷孕的時間點實在太巧合了！孩子說不定是歐蜜馬欽點的鏟屎官！她本身是位貓奴，家裏亦養了一隻虎斑貓「咪醬」。她經常都會纏著咪醬玩耍，令咪醬有點吃不消，亦怕咪醬在家無聊，所以去年底就領養黑貓「歐蜜馬」，沒想到她竟然養了隻送子貓！

養了黑貓三個多月，Maggie就順利懷上健康寶寶。（受訪者提供）

長輩回心轉意不送走貓

Maggie更為孩子辦了一場小派對，公開孩子的性別。得知Maggie懷上男孩，雙方家長都因此狂喜。原本Maggie的老爺、奶奶在Maggie夫婦婚前指出：「以後懷孕，貓都要送走！」幸好，長輩家裏陸續養了兩隻貓後，便成為了貓奴，沒再要求她把貓送走。她續指，「很多人懷孕就拋棄貓咪，我想讓大家知道懷孕都可以養貓！」

Maggie為了證明養貓也能懷上健康寶寶，她特意等孩子的檢查報告出來，才把這個好消息發布到facebook的群組上，「我覺得領養歐蜜馬真的是太幸運、太幸運了！我想大聲地跟全世界說，養黑貓真好！」

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「聽說黑貓領養率低，所以也想替黑貓平反，黑貓超吉利的好嗎！」Maggie後來把經歷放到facebook跟網民分享，獲不少網民祝福之餘，他們更大讚歐蜜馬「超吉利」、「是福星！幸運星！」、「帶福又帶財」。有網民分析指，Maggie過去無法懷孕可能跟壓力有關，而可愛的寵物則有助夫婦放鬆心情，更容易懷上小孩。