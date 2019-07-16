【新生日記】應采兒懷孕棄養貓論被轟　8位藝人鼓勵BB與毛孩共處

養寵物應該是一生一世的事，牠的一生只是你短暫的十多年，怎可以輕言放棄。 近日藝人應采兒在內地真人騷中，指懷孕時應把寵物「絕對送走」的言論，惹來不少網民與愛寵人士評擊為無知。其實，過去有不少藝人視毛孩如家人，就算生小孩也絕不棄養。齊來看看這8位藝人的愛寵故事。

節目中討論到的貓貓，顯得十分無奈。（內地真人秀《新生日記》截圖）

由應采兒主持的內地真人秀《新生日記》，本來是講述懷孕期間的甜酸苦辣，當中內容笑中有淚，引起許多準媽媽共鳴。但日前播出的一集，涉及懷孕時要否將寵物送走的問題。應采兒表示「絕對要送走」、「貓毛會引致小孩氣喘、鼻炎」。節目播出後，應采兒被網民與愛貓狗人士狠批無常識，隨時帶起棄養的壞風氣。

【點擊圖片看應采兒在節目中提出孕婦應棄養毛孩】

應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走，因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘，要「絕對送走」。（內地真人騷《新生日記》截圖）

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言論被轟無知

「等小孩子出生了以後過敏，呼吸困難她就知道了，絕對送走，貓的毛比狗的毛細，貓的毛很容易引起氣喘、鼻炎，而且小朋友沒有鼻毛，等小孩子不舒服，她會哭著把牠送走。」這是被網民最為評擊的言論，而事實上已有大量證據表示，只要注意寵物及家居衛生，孕婦可以跟貓狗共同生活，就算BB出生後，與貓狗一起成長也沒有問題，甚至乎有正面影響，能讓孩子更有同理心，更有責任感。

據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容，正正與「寵物毛致氣喘論」相反，更指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

網民憤怒留言

「原本很喜歡妳，覺得妳在帶孩子上很有想法，是個很棒的媽媽，可是看到妳節目上的棄養寵物言論……除了難過與震驚，更多的是失望」、「寵物不是孩子的過敏原，孩子可以去測過敏原。這麼輕易的請人家把貓送走，不知道同理心何在。」、「這樣無知的言論會造成多少棄養，您不會良心不安嗎？」、「身為公眾人物，我不認為妳可以隨便說話，沒有任何醫學背景就一句話打死多少寵物，曾經喜歡妳教孩子的方式，但在關於寵物這件事情上妳錯了！身為爸媽身教很重要，如果養了就要負責到底，不是鼓勵朋友送走寵物，環境打掃、購買空氣清淨機這類的事情很輕易就做到，為什麼妳要亂說話！到底為什麼說話不經過大腦！」網民不滿的留言一直持續，甚至在應采兒的fb專頁不斷炮轟。

藝人身體力行絕不棄養

有人擔心毛孩會影響孕婦與BB，但不少藝人則表明懷孕至生孩子後，都絕不會棄養。以下8位藝人，都身體力行的做到。他們都明白，只需注意生活習慣，保持家居衛生，勤替毛孩梳理毛髮，便可避免出現敏感與其他不適。

胡杏兒

胡杏兒已生了兩個男孩，由她懷孕到BB出生，她一直都妥善照顧家中的貓咪，從沒想過要棄養放棄。據悉胡杏兒是貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，當兒子出生後，沒有將貓咪與BB隔離，反而是即時介紹給家中貓咪認識，讓貓咪習慣有BB在家中。

胡杏兒是貓奴一名，她不會因生小孩而送走家中愛貓。（胡杏兒IG圖片）

+ 5 + 4 + 3

葉翠翠

葉翠翠也是貓奴，她的IG裏不時有抱著貓咪的相片。她支持領養不棄養，而當懷孕時，她堅持做個負責任主人，只是將鏟屎責任暫時交托給丈夫。儘管葉翠翠本身對貓毛敏感，很容易會流鼻水，但她對貓咪的愛從沒改變。她知道只要保持清潔衛生，就能減輕敏感情況出現，而棄養毛孩，對牠們的心靈創傷是極巨大的。毛孩是家人，不應視之為玩具。

港姐冠軍葉翠翠曾表示，主人不應輕易棄養，只需注意生活習慣，保家居衛生，勤梳毛清理毛髮，便可以避免孩子出現敏感。（葉翠翠IG圖片）

+ 7 + 6 + 5

吳雨霏

吳雨霏雖然曾有小產經歷，但去年成功誕下長子，今年4月再次成功懷孕，期待新生命誕生。去年BB出生不久，她便公布了一張一家四口（連同家中愛犬拉布拉多Dash）的溫馨合照。網民大讚BB得意之外，還稱讚他們沒有人因為生BB而棄養狗狗。原來，狗狗名稱來自迪士尼《超人特工隊》，她對戲中快如閃電的Dash情有獨鍾，所以便將愛犬起名為Dash。

一家四口樂融融，網民更大讚吳雨霏沒有因生小孩而有棄養念頭。（吳雨霏IG圖片）

張美妮

張美妮出名愛狗，她養了兩隻狗狗，分別是貴婦狗「叻叻」和比熊犬「比比」，早已把狗狗當作兒子般看待，決不會因為懷孕而放棄狗狗。她希望BB與狗狗能相處融洽，將來狗狗也可陪兒子玩，一起開心成長。

張美妮在懷孕時，狗狗一直陪在身旁。（張美妮IG圖片）

+ 4 + 3 + 2

Jessica C.

Jessica C.現已有一子一女，同時家中養有一隻狗、三隻貓，她認為讓小朋友跟寵物一起成長是件好事，所以並沒有刻意阻止小朋友和貓狗相處。從她的IG裏可看到，BB與毛孩親密相處，令小孩更懂愛惜小動物，也更有責任感。

BB和貓咪，是最親密的朋友。（Instagram圖片：jesscambensy）

+ 10 + 9 + 8

Ana R.

Ana R.從美國來港發展已近二十年，當初到港發展時，朋友怕她寂寞不習慣，於是送了史納莎犬Gucci和Angel給她。婚後，她又領養了一隻唐狗Lily。Ana R.指孩子與狗狗相處得很好，也很喜歡狗狗，根本就是出雙入對，想要他們分開一會兒也有難度。

名模Ana R.及其丈夫、長女Maya、幼子Ryan、史納莎犬Angel和唐狗Lily的全家福。（Instagram圖片：ana_r）

+ 18 + 17 + 16

少爺占

從少爺占的IG便可知，他是資深狗奴，不時有與狗狗的合照出現。而兒子也很喜歡狗狗，視牠如兄弟般。早前狗狗生日，兒子抱著狗狗共度生日，拍下了溫馨的人狗合照。就連高登仔也稱少爺占是人生贏家「住大屋，同老婆又恩愛，一家三口加隻狗，又幸福快樂」。

抱著狗狗度生日，兒子也視狗狗為親人。（少爺占IG圖片）

+ 7 + 6 + 5

余文樂

余文樂是愛狗之人，不時上載與狗仔的照片，愛心爆棚。2017年時他曾經歷喪犬之痛，在網上留下「願你在天堂繼續開開心心，繼續吃個夠，我愛你五少。」字句。現時，另一隻愛犬Rocco常伴在兒子身旁，一起快樂成長。

余文樂的兒子見到狗狗，一點也沒有害怕。（余文樂instagram圖片）