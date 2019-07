【新生日記】應采兒懷孕棄養貓論被轟　8位藝人鼓勵BB與毛孩共處

養寵物應該是一生一世的事,牠的一生只是你短暫的十多年,怎可以輕言放棄。 近日藝人應采兒在內地真人騷中,指懷孕時應把寵物「絕對送走」的言論,惹來不少網民與愛寵人士評擊為無知。其實,過去有不少藝人視毛孩如家人,就算生小孩也絕不棄養。齊來看看這8位藝人的愛寵故事。

節目中討論到的貓貓,顯得十分無奈。(內地真人秀《新生日記》截圖)

由應采兒主持的內地真人秀《新生日記》,本來是講述懷孕期間的甜酸苦辣,當中內容笑中有淚,引起許多準媽媽共鳴。但日前播出的一集,涉及懷孕時要否將寵物送走的問題。應采兒表示「絕對要送走」、「貓毛會引致小孩氣喘、鼻炎」。節目播出後,應采兒被網民與愛貓狗人士狠批無常識,隨時帶起棄養的壞風氣。

【點擊圖片看應采兒在節目中提出孕婦應棄養毛孩】

應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走,因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘,要「絕對送走」。(內地真人騷《新生日記》截圖)

言論被轟無知

「等小孩子出生了以後過敏,呼吸困難她就知道了,絕對送走,貓的毛比狗的毛細,貓的毛很容易引起氣喘、鼻炎,而且小朋友沒有鼻毛,等小孩子不舒服,她會哭著把牠送走。」這是被網民最為評擊的言論,而事實上已有大量證據表示,只要注意寵物及家居衛生,孕婦可以跟貓狗共同生活,就算BB出生後,與貓狗一起成長也沒有問題,甚至乎有正面影響,能讓孩子更有同理心,更有責任感。

據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容,正正與「寵物毛致氣喘論」相反,更指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

網民憤怒留言

「原本很喜歡妳,覺得妳在帶孩子上很有想法,是個很棒的媽媽,可是看到妳節目上的棄養寵物言論……除了難過與震驚,更多的是失望」、「寵物不是孩子的過敏原,孩子可以去測過敏原。這麼輕易的請人家把貓送走,不知道同理心何在。」、「這樣無知的言論會造成多少棄養,您不會良心不安嗎?」、「身為公眾人物,我不認為妳可以隨便說話,沒有任何醫學背景就一句話打死多少寵物,曾經喜歡妳教孩子的方式,但在關於寵物這件事情上妳錯了!身為爸媽身教很重要,如果養了就要負責到底,不是鼓勵朋友送走寵物,環境打掃、購買空氣清淨機這類的事情很輕易就做到,為什麼妳要亂說話!到底為什麼說話不經過大腦!」網民不滿的留言一直持續,甚至在應采兒的fb專頁不斷炮轟。

藝人身體力行絕不棄養

有人擔心毛孩會影響孕婦與BB,但不少藝人則表明懷孕至生孩子後,都絕不會棄養。以下8位藝人,都身體力行的做到。他們都明白,只需注意生活習慣,保持家居衛生,勤替毛孩梳理毛髮,便可避免出現敏感與其他不適。

胡杏兒

胡杏兒已生了兩個男孩,由她懷孕到BB出生,她一直都妥善照顧家中的貓咪,從沒想過要棄養放棄。據悉胡杏兒是貓奴,高峰期曾飼養8隻貓咪,當兒子出生後,沒有將貓咪與BB隔離,反而是即時介紹給家中貓咪認識,讓貓咪習慣有BB在家中。

胡杏兒是貓奴一名,她不會因生小孩而送走家中愛貓。(胡杏兒IG圖片)

葉翠翠

葉翠翠也是貓奴,她的IG裏不時有抱著貓咪的相片。她支持領養不棄養,而當懷孕時,她堅持做個負責任主人,只是將鏟屎責任暫時交托給丈夫。儘管葉翠翠本身對貓毛敏感,很容易會流鼻水,但她對貓咪的愛從沒改變。她知道只要保持清潔衛生,就能減輕敏感情況出現,而棄養毛孩,對牠們的心靈創傷是極巨大的。毛孩是家人,不應視之為玩具。

港姐冠軍葉翠翠曾表示,主人不應輕易棄養,只需注意生活習慣,保家居衛生,勤梳毛清理毛髮,便可以避免孩子出現敏感。(葉翠翠IG圖片)

吳雨霏

吳雨霏雖然曾有小產經歷,但去年成功誕下長子,今年4月再次成功懷孕,期待新生命誕生。去年BB出生不久,她便公布了一張一家四口(連同家中愛犬拉布拉多Dash)的溫馨合照。網民大讚BB得意之外,還稱讚他們沒有人因為生BB而棄養狗狗。原來,狗狗名稱來自迪士尼《超人特工隊》,她對戲中快如閃電的Dash情有獨鍾,所以便將愛犬起名為Dash。

一家四口樂融融,網民更大讚吳雨霏沒有因生小孩而有棄養念頭。(吳雨霏IG圖片)

張美妮

張美妮出名愛狗,她養了兩隻狗狗,分別是貴婦狗「叻叻」和比熊犬「比比」,早已把狗狗當作兒子般看待,決不會因為懷孕而放棄狗狗。她希望BB與狗狗能相處融洽,將來狗狗也可陪兒子玩,一起開心成長。

張美妮在懷孕時,狗狗一直陪在身旁。(張美妮IG圖片)

Jessica C.

Jessica C.現已有一子一女,同時家中養有一隻狗、三隻貓,她認為讓小朋友跟寵物一起成長是件好事,所以並沒有刻意阻止小朋友和貓狗相處。從她的IG裏可看到,BB與毛孩親密相處,令小孩更懂愛惜小動物,也更有責任感。

BB和貓咪,是最親密的朋友。(Instagram圖片:jesscambensy)

Ana R.

Ana R.從美國來港發展已近二十年,當初到港發展時,朋友怕她寂寞不習慣,於是送了史納莎犬Gucci和Angel給她。婚後,她又領養了一隻唐狗Lily。Ana R.指孩子與狗狗相處得很好,也很喜歡狗狗,根本就是出雙入對,想要他們分開一會兒也有難度。

名模Ana R.及其丈夫、長女Maya、幼子Ryan、史納莎犬Angel和唐狗Lily的全家福。(Instagram圖片:ana_r)

少爺占

從少爺占的IG便可知,他是資深狗奴,不時有與狗狗的合照出現。而兒子也很喜歡狗狗,視牠如兄弟般。早前狗狗生日,兒子抱著狗狗共度生日,拍下了溫馨的人狗合照。就連高登仔也稱少爺占是人生贏家「住大屋,同老婆又恩愛,一家三口加隻狗,又幸福快樂」。

抱著狗狗度生日,兒子也視狗狗為親人。(少爺占IG圖片)

余文樂

余文樂是愛狗之人,不時上載與狗仔的照片,愛心爆棚。2017年時他曾經歷喪犬之痛,在網上留下「願你在天堂繼續開開心心,繼續吃個夠,我愛你五少。」字句。現時,另一隻愛犬Rocco常伴在兒子身旁,一起快樂成長。

余文樂的兒子見到狗狗,一點也沒有害怕。(余文樂instagram圖片)