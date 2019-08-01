尖東忌廉哥迎接14歲生日　禮物罐罐全數轉贈浪浪

「尖東忌廉哥」及「忌廉嫂」生日在即，本周日（4日）將與一眾粉絲辦生日會同樂。主人高先生得知部分熱情粉絲打算送禮物予「忌廉哥」，他直言希望粉絲們將禮物轉贈動物義工，從而幫助流浪動物。 至於生日願望，高生指「忌廉哥」最希望香港人能平安、開心，真正休息一下。

相信大部分港人對「尖東忌廉哥」此稱號絕不陌生，皆因牠可是全港最大名氣的本土貓明星，不少外媒也慕名前來採訪牠。8月5日是「忌廉哥」的生日，屆時牠將年滿14歲，約相等於人類70多歲。但「忌廉哥」童顏依然，似乎絲毫不受歲月影響。

「忌廉哥」將年滿14歲，卻依然童顏如昔。（資料圖片）

為與粉絲們一同迎接此重要時刻，「忌廉哥」將於周日（4日）舉行生日會，場地為其飼主高先生開設的「忌廉家族」店舖。當日同是亦為「忌廉嫂」生日會，粉絲可一次過祝賀這對小夫妻。高生將邀請動物義工到場，進行分享。高先生指，如有粉絲希望送罐罐予「忌廉哥」，高先生呼籲他們可將罐罐即場交給義工，藉此幫助流浪動物。

有粉絲已贈送了480罐貓食物予「忌廉哥」。（受訪者提供）

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問及生日願望，高生指「忌廉哥」最希望能保持健康及快樂。有見及近期社會氣氛壓抑，接二連三發生令港人悲憤的事，高生表示「忌廉哥」祝願香港人能平平安安、開心，各人也能稍作休息。