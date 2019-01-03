【毛孩與我】忌廉哥不老傳說　主人小高公開4招凍齡秘訣

貓界巨星「尖東忌廉哥」兩年前隨著主人小高的便利店結業而「退休」；往後的一年多，「忌廉哥」淡出幕前，專心在家中養尊處優。 直至去年9月，小高開設了寵物食品店，牠才「半復出」再次擔任店長。雖然已屆13歲高齡，幾乎相等於人類的70歲，但牠看起來依然十分童顏，且行動自如。主人小高公開4招凍齡秘訣，各位貓奴不妨參考。

→→→點擊購買寵物節2019門票←←←

（只支援手機購票，過程中需以電話號碼確認會員身份）

「忌廉哥」雖已13歲，但仍然十分童顏及健康。（何穎琪攝）

童顏「忌廉哥」今年已13歲！雖然年紀漸長，但牠最近的身體檢查顯示一切指數均及格，依然健康如昔。到底主人小高有甚麼祕訣令「忌廉哥」保持活力健康？

(1) 定期檢查

踏入老年，貓貓的身體難免會有各種不適，主人的細心護理變得非常重要。

小高指，最重要是平時密切觀察「忌廉哥」的生活習慣及行為，他舉例：「我哋唔會放『長糧』，因為放『長糧』你唔知佢有無食。」養了「忌廉哥」十多年，小高對牠早已瞭如指掌；一旦牠有任何異常行為，小高便會馬上帶牠檢查。即使「忌廉哥」沒有異樣，小高每隔2個月也會帶牠做身體檢查，務求在牠有病時能第一時間知道。小高透露，最近一次檢查，「忌廉哥」身體完全無問題：「非常靚仔」。

▼▼▼▼▼點擊影片觀看忌廉哥退休生活！▼▼▼▼▼

相關文章：【毛孩與我】120呎劏房養5隻貓 她說：無私樓就好似無養寵物權利

(2) 餵食要夠「狠心」

人人都知忌廉哥心廣體胖，不少忌廉迷也對牠的巨躉十分痴迷，不過獸醫為了牠的身體著想，早已發出「限罐令」。

貪吃的「忌廉哥」「半復出」後，從去年最輕的7公斤復胖至8公斤，小高說身為主人，須狠心不給牠零食，以免牠過肥影響健康。小高又表示，「忌廉哥」常為討吃而撒嬌，令他難以招架：「佢會喺你面前『轟』一聲瞓低，扮可愛，然後又用『波子眼』望你。」雖然「忌廉哥」嗲功了得，但小高依然堅持少餵零食，狠心背後其實是為了牠著想。

「忌廉哥」常為討吃而撒嬌，以這雙「波子眼」看著主人小高。（何穎琪攝）

(3) 堅持一日不做事 一日不吃飯

老貓不太喜歡走動，是所有貓奴都會遇到的問題。

小高也一樣，他說「忌廉哥」通常吃飽後便會呼呼大睡。要對付這隻大懶貓，小高在餵食貓貓前，通常把握機會引導牠活動：「要盡量拖延時間，你行去邊佢都會跟住你，令佢盡量行多啲；即係佢一定要活動才有食物。」

「忌廉哥」和很多老貓一樣，都不太喜歡走動，連玩具也懶得玩。（何穎琪攝）

相關文章：【毛孩與我】網絡作家不離不棄絕症貓：有了牠才知道自己堅強

(4) 減輕操勞活動

忌廉哥人氣雖然沒減，但有留意開牠的粉絲相信會留意到，近年牠出席的公開活動已大減。

小高說，除了從飲食著手，減少操勞對老貓而言亦非常重要，近年已減少為「忌廉哥」接洽工作，讓牠可以多留在家休息。小高補充：「宜家都婉拒咗啲活動（邀請），訪問都盡量安排返喺舖頭做。」

小高已減少為「忌廉哥」接洽工作，讓牠可多休息。（何穎琪攝）

+ 3 + 2

雖然主人小高悉心照料「忌廉哥」，檢查報告亦一切正常，但以他的年紀來說，已幾乎相等於人類的70歲，加上牠屬英國短毛貓，較易患心臟病，在健康方面屬高危一群。 談及「忌廉哥」變老，小高直言曾擔心牠健康轉差：「如果我話無擔心佢有事就假嘅，但佢都呢個年紀啦，貓始終會走，人都係一樣，無諗咁多。」但小高說，無論「忌廉哥」活到幾多歲，最重要是珍惜與牠的時光：「可能佢會去到18歲、20歲呢？都唔出奇㗎！」