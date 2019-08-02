【寵愛動物無邊界】5000呎狗狗活動空間 一站式慈善派對

夏日炎炎，有乜好玩？「01心意」特意為狗主們準備一個超級多元化的活動，讓主人與愛寵玩個痛快！現只需捐出$10予指定動物慈善團體，即可免費獲取「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張，在Dog Dog Come Wonderland逾5000呎戶內外場地全日任玩任逛，更可率先報名參與由香港愛護動物協會（下稱「愛協」）舉辦的工作坊，並購買多間動物慈善機構的精美禮品，讓主人與愛寵一同「玩住做善事」。注意名額有限，先到先得。

6大好玩節目推介

「01心意」與Dog Dog Come Wonderland於2019年8月25日（星期日）合辦「寵愛狗狗同樂日」活動，當日會有一站式好玩節目，讓主人與愛寵一同「玩住做善事」。愛協及大樹下善待動物庇護站（下稱「大樹下」）兩間慈善團體更會參與是次活動。即刻睇下有乜好玩！

01｜愛協犬隻訓練工作坊

香港愛護動物協會於「寵愛狗狗同樂日」活動當日邀得動物行為訓練導師黃浩倫（Garay）到場教授狗隻行為調整技巧。（由愛協提供)

是次狗狗同樂日邀請到愛協動物行為訓練導師黃浩倫（Garay）到場，教授主人如何令狗狗變得乖巧服從。Garay針對日常生活細節對狗狗行為表現的影響，透過「行為的塑形」（Shaping）配合「增強行為」（Reinforcement）來獎勵狗狗，並改善生活環境的「環境豐富化」（Environmental Enrichment）、基本的正向訓練（Positive Training）及教導狗隻學習自我控制（Self-control）等，讓主人可以將行為訓練融入生活之中，用「身教」的方式將狗隻行為調整。

名額有限，報名從速。＞＞傳送門＜＜

不過未能參與上述工作坊的主人都不用失望，可以親臨愛協攤位，購買愛協獨有貓狗精美禮品外，更有機會與愛協待領養的狗狗見面，感受牠們的活潑、可愛氣息。

02｜簡單獸醫檢查（費用全免）

狗狗有否過肥？牙齒是否健康？關注愛寵健康的您絕對不容錯過！「寵愛狗狗同樂日」活動當日，愛協的獸醫會免費為您的愛寵提供簡單獸醫檢查服務，全日3節。詳情請參閱項目內容：＞＞傳送門＜＜

03｜狗狗急救及防止中暑班

免費節目又豈只一個！現到指定項目捐款$10後，隨即會獲得一條「狗狗急救及防止中暑班」報名連結。課程中會介紹寵物急救的基本原理及包紮，以及認識寵物中暑及處理方法。

04｜【寵物超市優惠】

熱愛動物的您平時很難與愛寵一齊逛超市，購買牠們所需的補給品，但優閒生活館@Wonderland寵物超市集寵物、家庭用品於一身，更可與寵物們一同選購所需品。只要透過01心意捐款入場後，即可獲得優閒生活館@Wonderland寵物超市8折購物優惠。是時候為愛寵添置日常用品，讓主人與愛寵同過一個「食、買、玩」的開心暑假。

05｜慈善狗狗市集

除了超市優惠，更有多位手作人帶同他們的精品來擺檔，讓主人與愛寵一同逛個痛快。愛協、SAA及「大樹下」亦會擺設義賣攤檔，在購物的同時更可以做善事，協助浪浪、受傷及待領養的一群動物獲得醫護、照顧及被愛的機會。

.【手作市集】

.【慈善義賣 - 愛協愛心義賣Pre-Sale】

請即登入「01心意」，即日起可預先購買由愛協提供的義賣精品，協助被遺棄動物獲得食物及治療機會。＞＞傳送門＜＜

.【慈善義賣 - SAA愛心義賣Pre-Sale】

購買SAA的義賣精品，即可以為SAA殘舊兼漏水的貓舍籌得翻新的資金，減低貓貓受傷的機會。＞＞傳送門＜＜

06｜大樹下領養分享會

前身為錦田狗場的「大樹下善待動物庇護站」之所以成立，背後有一段可歌可泣的動人故事。大樹下狗場場主原為地盤工人，由於看管地盤的狗隻每每在完工後被遺棄，場主不忍心牠們被用完即棄，遂成立「大樹下」照顧這班流浪狗隻。現年70歲的場主為求照顧場內400隻貓狗，不惜四出打工賺取金錢經營狗場，更有協助照顧貓貓的年長義工不幸中風，家中40隻暫託貓貓的未來存在隱憂！

更多感人故事可於活動當日到市集「大樹下」攤位了解，並支持他們的義賣活動。當日「大樹下」更會帶同多隻待領養狗狗到場與一眾愛狗的善長人翁見面，歡迎前來探訪。

立即揀選您心儀的動物慈善團體，捐出$10即可免費獲贈「寵愛狗狗同樂日」活動門券一張。（每張捐款收據只限一人兩狗免費入場）

1. 香港愛護動物協會 – 暫養父母計劃

2. 保護動物遺棄協會 – 改善貓貓居住環境

3. 大樹下善待動物庇護站 – 幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

4. 非牟利獸醫服務協會 – 為社區動物提供緊急醫療和絕育服務

5. 香港觀鳥會 – 拯救瀕危雀鳥

6. 世界自然（香港）基金會 – 幫助海龜脫離魚鉤

* 詳情請參閱活動條款及細則

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