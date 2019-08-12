【狗狗預感】4狗狗清晨吵醒　主人起床責罵過後秒後悔了

早前台灣再次發生地震，有狗主在地震前一刻，被家中4狗狗從睡夢中吵醒。當他在責罵狗狗不久後，地震便發生了。這時他才明白到狗狗是想通知他快要地震了，要作好準備。他事後立即為狗狗們準備大餐謝罪，相信狗狗們不會怪主人吧？

雖然這次沒有什麼意外發生，但還是感謝狗狗們的通知。（facebook@狗仔隊玩很大）

早前（8月8日）清晨5時28分，台灣發生6級地震。當時有狗主被家中4隻狗狗吵醒，主人對狗狗們突然搗亂感到生氣，於是開始對牠們作出訓斥，但沒想到剛罵完不久，便感到房子在搖動，發生了地震。

【點擊圖片看狗狗們的生活日常，主日不時製豐富鮮食給牠們呢！】

不用猶疑了，這都是給你們的獎勵。（facebook@狗仔隊玩很大）

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狗主在地震當天，在自己的fb群組「狗仔隊玩很大」張貼了狗狗照片，並寫到「地震前一直叫把我吵醒，才剛被罵完就地震了。瞬間覺得對他們很抱歉，很愧疚摸摸他們，搖搖尾巴還是一樣的撒嬌，真的是太不好意思了」。

狗狗們是廣告明星，不時會接拍廣告呢！（facebook@狗仔隊玩很大）

相片中可以看到，是2隻柴犬、1隻比格犬及1隻德國牧羊犬，牠們樣子都很乖巧。主人表示，狗狗們平常乖巧又穩定，沒想到地震前一刻會有異樣情況。當時沒有特別留意，只是睡得正香甜時，突然被狗吠叫吵醒。沒想到其實這是牠們的貼心舉動，因此知道背後原因後，便趕緊弄了豐富大餐慰勞狗狗們。

主人表示，如果是放麻將的話便可開枱了！（facebook@狗仔隊玩很大）

神秘儀式舉行中，等待零食開封。（facebook@狗仔隊玩很大）

網民們看到狗狗們做出的可愛行徑後，都有讚狗狗有靈性。「狗狗們好棒，快抱緊處理」、「動物的感覺比較敏銳，會提前知道地震」、「我女兒會看著天花板一直叫」由此可見，狗狗們的感知能力真的比人類強得多，突然的吠叫背後可能藏著大秘密！