【狗急救】暖男消防員闖火場救出5狗B　狗媽激動感恩令人動容

近日江蘇無錫發生一場火災，有狗狗被困在工廠內，幸得消防員及時伸出援手，5小狗平安被救出。而這時母狗也從災場裏走了出來。當牠看到小狗平安無事，更興奮地搖著尾，像是向消防員致謝。

消防員成功把被困的狗狗救出。（梨視頻）

在8月4日上午9時多，江蘇無錫梅村街道的一個工廠發生火災，消防人員接報後迅速到場救援。消息指是工廠裏的設備首先起火，著火面積約在5平方米範圍。消防員到場開喉將火撲熄，幸未有人受傷。

工廠內發生火災，幸好消防員及時到場將火撲滅。（梨視頻）

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救火期間，消防員留意到有幾隻小狗疑似吸入過多濃煙倒臥地上，於是把小狗抱起救出。在場的居民指，工廠內應該有5至6隻狗狗，還有一隻母狗。多名消防進出災場後，把昏倒的小狗都救了出來，並替小狗降溫、清洗，以及急救。幸好不久後，小狗已清醒過來，並活潑地走動。

最後母狗也從災場裏自行逃出，當牠看到小狗們時，興奮得匆匆跳過去親近小狗，更不斷向消防員擺著尾巴，像是要道謝救出了牠的孩子們。

網民一致讚揚消防員充滿愛心，「向消防戰士致敬」、「消防員很偉大」、「謝謝你們尊重每一條生命」、「消防哥哥真有愛」、「消防員叔叔辛苦了」、「打從心底尊重」。

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男子奮不顧身地衝入火海，希望及時把愛犬救出。（KUSI）