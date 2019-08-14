警犬疑吸催淚煙　退役警犬Barry主人批警方：罔顧警犬安全

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方早前於各區發射催淚彈驅趕示威者，亦曾帶同警犬到示威現場執勤。now新聞台於8月11日拍攝到警方於長沙灣警署外施放催淚彈後，警員全都配戴防毒面具，但同時警犬卻沒有任何裝備下執勤，被網民批評是虐待動物。 退役警犬「Barry」的主人Jess就近日警犬多次被派到示威現場，表示非常心痛。Jess接受《香港01》記者訪問時指出，催淚氣體會損害警犬健康，而警犬的防護裝備明顯不足，或會對牠的健康帶來永久性傷害，「你可以唔愛錫警犬，但唔好傷害佢哋，帶去佢哋去吸催淚煙就係一種傷害。」

now早前（8月11日）下午拍攝到，有零裝備警犬被帶到煙霧迷漫的長沙灣警署外。（now直播台電視截圖）

警犬出勤無配備

退役警犬Barry的主人Jess接受《香港01》訪問表示，對於警犬近日出現在示威現場，並於執勤時吸入催淚氣體一事，感到非常心痛。她指出，外國的警犬有保護裝備，例如腳套、口罩、眼罩、保護衣等等，而香港的警犬顯然沒有任何裝備。催淚氣體對人類、動物都有害，警犬在沒有任何裝備的情況下，長時間在充斥催淚氣體的環境工作，是完全罔顧警犬的安全，「唔應該係無裝備嘅情況下帶警犬執勤。」

▼▼▼點擊圖片放大看，警員在大型示威中帶警犬上前線▼▼▼

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退役警犬五勞七傷

Jess指大部份退役警犬的身體狀況欠佳，可說是「五勞七傷」。醫生曾為Barry做身體檢查，發現牠全身關節都有勞損，而且牠的呼吸系統明顯較差，「Barry係緝毒犬，工作時會鼻去聞，所以佢經常都會打噴嚏。」Jess亦憂慮警方近日派警犬到前線，多次吸入催淚氣體會對警犬的身體帶來永久損害，亦質疑警方是否有必要帶警犬到現場。「警犬無得選擇（上前線），但係都無必要（上前線）。已經放咗催淚彈啦，仲派佢哋出嚟做咩呢？佢哋又無裝備。」

「我哋唔係醫生，無辦法去驗證催淚氣體所帶嚟嘅傷害，不過人吸入一次、兩次都會唔舒服啦，更何況警犬？」Jess續指，警方對退役警犬醫療支援欠奉，假如退役警犬因曾吸入催淚氣體而出現後遺症，領養家庭亦未必能為牠提供理想的醫療環境，「你（警方）可以唔愛錫佢哋，但唔好傷害佢哋，帶去佢哋去吸催淚煙就係一種傷害。」

退役緝毒犬Barry的身體狀況欠佳，關節大多有勞損，領養人Jess指「五勞七傷」。（facebook圖片：警犬巴打Barry）

▼▼▼點擊圖片放大看，警犬巴打Barry在領養人Jess照顧下，安享晚年。▼▼▼

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警隊應要一視同仁

「雖然我唔可以代表Barry，但我諗佢都會唔開心嘅。」Jess認為警犬本身擁有很強的使命感，Barry亦以警犬為榮，樂於接受警隊安排的工作，但無必要讓牠們承擔風險。「警方可以站在人道立場作出考慮，係警犬無裝備嘅情況下，唔應該派佢哋出去。警隊管理層應該要將心比己，警犬都係警隊嘅一部份，應該要悉心對待佢哋嘅同袍，要一視同仁。」