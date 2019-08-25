【漫畫】追蹤雷達全天候開啟 　13件插畫師筆下的狗奴共鳴事

貓狗奴對毛孩痴迷的程度，往往令旁人感到驚訝！ 有插畫師便用她的筆觸，將貓狗奴的生活日常細緻地刻畫出。例如是狗奴雙眼，像是裝有雷達探測，看到狗狗蹤影便會自動發光，緊緊盯着。貓奴就更是對貓咪完全臣服，時刻要去侍奉貓咪，為求牠感到舒適滿意。每張插畫都絕不誇張，完全是貓狗奴的寫照。

插畫師Beanie從小便與狗狗一起成長，因此算是標準的狗奴。雖然她表示現階段自己沒有養貓狗，但只要有機會，便一定要擁有自己的狗狗。她對狗狗的痴迷完全反映在漫畫作品裏，善於捕捉貓狗奴的心底說話，同時又將貓狗可愛動人之處畫出。

以下有13組貓狗奴常遇到的趣事，你也有共鳴嗎？

【狗狗要討玩，狗奴根本沒法抗拒】

鬼祟地看着你（instagram@whatsupbeanie）

【當你不小心踩到狗狗時，你那份愧疚狗狗會明白嗎？】

嘩！踩到狗狗的小腿了（instagram@whatsupbeanie）

【快來看看狗狗4個可愛行為】

【1】走到你跟前依偎着（instagram@whatsupbeanie）

【別說漫畫家偏心，她也觀察了貓咪的4個可愛行為，你認同嗎？】

貓咪心情好的話，會用頭去磨蹭你，讓你感到牠的愛意。（instagram@whatsupbeanie）

【與狗狗很久不見，重逢時超興奮表現】

當你很久沒回老家，狗狗見到你時會超興奮（instagram@whatsupbeanie）

【貓咪是神秘又可愛的生物，而且還喜怒無常】

貓咪是霸道總裁：「現在就摸我！」（instagram@whatsupbeanie）

【狗奴遇上狗時反應超大】

一般的人見到可愛的狗狗，會高興地說「你看這狗狗多可愛！」，但狗痴看到的話，反應會很大，「你看！你看！狗狗呀！」激動得連說話也說不清。（instagram@whatsupbeanie）

【狗狗讓你舒壓，發洩心底情緒】

在你悲傷失意時（instagram@whatsupbeanie）

【狗痴在聚會中不見了，在哪裏可找到她呢？】

身為狗痴的你，在聚會中突然消失了（instagram@whatsupbeanie）

【狗奴身上都有探測狗狗雷達】

你看你看，那裏有隻可愛的狗狗（instagram@whatsupbeanie）

【狗狗心思有誰知】

我們又見面了，我的美麗好朋友（instagram@whatsupbeanie）

【用鼻尖送上祝福】

當你的手垂下時（instagram@whatsupbeanie）

【路上遇到陌生狗狗】

路上遇到可愛的狗狗（instagram@whatsupbeanie）

Beanie現在還不時更新她的漫畫，有不少更是貓狗為主題。想看更多有趣漫畫，可追蹤Beanie的fb和ig。