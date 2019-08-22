金毛犬 + 混種犬竟誕下短腿哥基？網民齊質疑狗爸身份

混種犬可說是巨大的驚喜包，在牠正式長大前，誰也猜不到牠日後會變成怎樣！ 台灣有狗主領養了一隻混種犬，牠的父親是金毛尋回犬，母親是混種犬，由於牠的腳掌超大，很可能會變成巨犬。日子一天天過去，狗狗亦變得越大越大隻，最終還變成...！有網民看到牠的照片後，不禁問道：確定爸爸是金毛？

統統混有金毛尋回犬的血統，牠小時候的腳掌已經超大，醫生也叮囑狗主們要注意。（faebook圖片：搖尾巴 Wiggling Tail）

台灣狗主謝安5年前收養了隻混種狗「統統」，牠的爸爸是金毛尋回犬，媽媽是混種犬。謝安帶牠看醫生，他們都叮囑她注意，統統的腳掌超大，日後可能會變很大隻。

謝安跟丈夫當時還是學生，看到統統越來越大隻，心裡開始有點七上八下，怕房子不夠統統住，要再找新的房子：「死定了，到底會多大隻，去哪裡找更大的空間租？房租要貴了、完蛋了！」過了一陣子，他們終於接受這個事實，還樂觀地幻想統統長大後的帥氣樣子，想像他們「牽著一隻超帥超大犬走在街上」。

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日子一天天過去，統統的確是越來越大隻，不過身體亦越來越長......直至有次檢查，醫生才跟他們說：「哦，定型了啦，差不多了！」謝安看著統統，統統全身上下只有臉遺傳到牠的媽媽，身型完全不像！牠的身長約75厘米，腳長卻約25厘米。他們起初還想像，日後帶統統散步時，會被路人稱讚很帥。結果這些年，牠從沒被人讚過「帥」，只說牠「好特別」，全因為牠......身長腳短！

統統身世成疑？

謝安把統統的故事放到facebook群組「米克斯傳奇」，獲三千多名網民讚好，大家都對統統的「真實」身份起疑問，更留言說「感覺像哥基」、「結果爸爸是哥基」、「該不會混到臘腸或哥基？？」、「怎麼都沒有金毛的影子」、「確定爸爸是金毛尋回犬！？」、「應該是隔代遺傳！」，連狗主也忍不住出來證明狗爸的身份，「找好久找不到金毛爸爸的照片，但我親眼看過爸爸，哈哈哈！！」

狗主家裡有隻捐血狗，早前患上末期腫瘤，醫生都勸她放棄，結果.....

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