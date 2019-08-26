洛威拿慢慢被瘋狂粉絲認出　騎在牠上面　主人秒嚇呆

洛威拿「慢慢」在台灣可算是位網絡紅人，不論去到哪裡也大受歡迎。日前，牠跟著飼主到寵物店購物，被一眾店員認出，場面立刻變成粉絲見面會，其中一位熱情店員甚至騎在牠身上熊抱。

居於台灣的洛威拿「慢慢」擁有「壯碩」的身型，及與外表不符的溫柔性格，因此贏得網民們歡心，一躍成為網絡紅人。坐擁數萬粉絲的牠不時也會在街頭碰到粉絲，發生不少趣事。上周五，「慢慢」跟主人到寵物店購物，豈料被店員認出，意外舉辦了一場粉絲見面會。

洛威拿「慢慢」隨飼主到寵物店，被一眾店員認出。（Facebook@洛威拿〝慢慢〞）

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王姓飼主表示，當日她帶著「慢慢」到寵物店，打算購買兔子用的木屑砂 。豈料踏進店門不久，隨即有店員害羞地詢問她：「那是慢慢嗎？」，她回應指是的。然後，店員們便開始趴在地上逗「慢慢」，拿出一堆零食招待，甚至有一名店員直接從上熊抱「慢慢」。熱情的店員們爭相替「慢慢」拍照及摸牠，現場儼如粉絲見面會，王姓飼主笑言「害我不好意思，又多買了3包肉乾給牠。」

「慢慢」雖然體型龐大，但性格異常溫柔。（Facebook@洛威拿〝慢慢〞）

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王姓飼主在其粉絲專頁分享這段經歷，僅兩天就吸引了逾4000人讚好，可見「慢慢」人氣不容小覷。網民們更留下搞笑留言，「走到哪裡都能開粉絲見面會，巨星無誤」、「根本南投梁朝偉」、「就這麼開啟見面會模式了」、「放開那個瓦斯（煤氣）桶」。