【走失貓】貓貓走失11年後奇蹟出現　牠還認得主人嗎？

毛孩在茫茫人海中走失，要尋回牠們絕非易事。美國一隻貓貓與飼主失散11年，日前在一名熱心市民幫助下，竟成功與飼主團聚。雖然睽違多年，但貓貓似乎一眼就能認出飼主，一見面已親熱地鑽進飼主懷裡。

事源於11年前的萬聖節，貓貓Tiger當晚因受驚而跑出住所，從此與飼主Maggie Welz一家失去聯絡。Welz一家堅持尋找Tiger多年，惟始終遍尋不獲，令他們心灰意冷。就在他們放棄之際，一名熱心婦人竟將Tiger帶到他們面前。

貓貓Tiger與飼主失散了11年。（DCSPCA）

美國婦人Carol O’Connell”s正是促成這件美事的關鍵人物，她三年前首次看見Tiger出現在家中後院，並意圖接觸Tiger。當時的Tiger對他人充滿戒心，不肯讓Carol走近牠。然而，Carol的耐心與關懷終打動Tiger，她從Tiger的舉止推斷出Tiger曾為家貓，經掃描後發現Tiger裝有晶片。

Carol向收容所DCSPCA求助，成功聯絡上Maggie Welz。Maggie獲悉事件後，坦言覺得難以置信。多年來，Maggie及其家人努力不懈地尋找Tiger，即使搬家也有拜託下任住戶幫忙留意。DCSPCA執行總監Meloccaro回應指，「Welz一家本來已放棄尋找牠，我們當初也不肯定這家人是否還想與牠團聚。」

Maggie在看見Tiger的瞬間，不禁箭步上前將牠擁入懷中。（DCSPCA）

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Maggie接到通知後，毫不猶豫地趕到Tiger身邊，箭步上前將牠擁入懷中，用行動展示想領回Tiger的決心。Tiger被環抱後，也伸出手摟著Maggie，證明時間並未磨滅他們之間的感情。雖然流浪多年，但Tiger身體仍大致健康，僅有輕微皮膚病、體重過輕及眼部不適。