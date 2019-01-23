金毛犬兄弟與主人失散　到警局尋親卻只顧吃喝　網民笑崩：白養了

中國吉林日前有兩名高速交警於執勤途中，遇到2隻金毛尋回犬，當他們打開警車車門時，兩隻金毛竟「不怕生保」主動上車，民警看見狗狗樣子十分驚慌似與主人走失，便將狗狗帶回警局安置，豈料當他們抵達警署後卻只顧吃喝，沒有尋找主人的意欲。

吉林兩名交警日前於高速公路執勤期間，於路上發現兩隻金毛尋回犬於路上徘徊，狗狗看見民警發現牠們後，立即衝上警車內，「看見狗狗慌張的樣子，應該是（與主人）失散了，我剛下車牠們就跑到跟前，摸摸狗狗後，毛孩就自行上車了。」

吉林兩名交警日前於高速公路執勤期間，於路上發現兩隻金毛尋回犬於路上徘徊，誰知狗狗看見民警發現牠們後，竟立即衝上警車內，更到警署裡不停討吃！（影片截圖）

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但最惹笑的是，兩隻金毛犬抵達警局後竟然不是急著找主人，而是不停向身邊的民警討吃，「起初狗狗在車上還是挺配合的，豈料回到單位（警局）吃了包子後就不斷向別人討吃，像餓壞了似的。」民警表示至今兩隻狗狗仍未有主人上前認領，被問到會否收編兩隻毛孩當警犬，民警表示不會考慮，「訓練警犬需要從小開始著，（金毛犬）都這麼大了。」

不少網民看畢影片後都紛紛表示笑翻，認為狗狗到警局後根本未有想過尋回主人，只顧著食飽，「白養了哈哈」、「金毛犬真可愛」、「牠們的樣子真傻！」

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