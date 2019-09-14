老貓彌留了　貓奴自彈自唱送最後一程：我會繼續守護你

面對毛孩離世，任誰也會傷心難過。 新加坡一位貓奴，近日面對喪寵之痛，15歲愛貓離他而去。就在臨終的一刻，貓奴為愛貓拿起結他，再次奏出常彈奏的樂章。貓咪聽到音樂後作出了最後回應，並在樂曲終結不久後便安然離世。影片分享到網絡上，令一眾網民看後心酸。

在主人的音樂聲下，貓咪安詳地離開了。（facebook@Dr Meowfulness）

新加坡貓奴早前在Facebook裏，上載了一段送別貓咪的影片，吸引超過92萬瀏覽人次。網民紛紛被影片感動，並留言表示貓咪會永遠留在心底，叫主人別太傷心難過。

感謝你對我的付出，我會在彩虹橋上守護你。（facebook@Dr Meowfulness）

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影片的標題為：「貓咪最後的一口氣」，從影片中可看到一隻很虛弱的貓咪躺在床上，眼神渙散，而身旁的主人則拿出結他，輕柔地自彈自唱，希望能將愛意傳達給貓咪。而貓咪也像是感受到主人的愛，盡力去回應着。最終隨着樂曲完結，貓咪生命也走到盡頭，與主人分別。

據Dr Meowfulness描述顯示，這隻離世的貓咪叫Mongy，原是一隻流浪貓，來到家中也只是一個多月。據獸醫檢查，估計Mongy已有15歲，而且身有橫疾，腎衰竭、口腔疾病、貧血、疑似腸胃道淋巴瘤，以及有貓免疫缺陷病毒（Feline Immunodefiency Virus，即俗稱的貓愛滋）等。貓奴每周都要為Mongy注射B12和餵止痛藥，雖然貓貓受盡病魔折磨，但主人仍希望盡力搶救貓咪，讓牠可以舒適地離開。

網民感激主人 盡所有方法陪貓

最後的日子裏，Mongy病情急速惡化，四肢已沒法正常活動，食慾下降，體重只剩2.6公斤。最終貓咪在7月30日，與這位相識個多月的主人分開了。不少網民看到這故事後，都表示心酸欲淚，但也感激Dr Meowfulness在貓咪最後日子裏，盡了一切方法安撫與陪伴。Mongy在彩虹橋上，一定會保佑着這個為牠付出的主人。

【點擊圖片看失智症老狗，起床時因看不到主人，竟流下淚來，看了實在令人心酸】

柴犬「阿豆」睡醒時不見主人在旁，竟流下眼淚。（受訪者提供）