具惠善自爆拒離婚真相　全因安宰賢這樣對待寵物

韓國女星具惠善與安宰賢的離婚事件尚未落幕，雙方在社交媒體各執一詞，離婚原因眾說紛紜。女方曾公開明言「想守護家庭」，又指目前尚未達成離婚協議。日前，她就在Instagram發文大爆一直不願離婚的原因，與她的寵物有關。

具惠善本月18日透過Instagram宣布離婚消息，被安宰賢因變心而提出離婚，消息震驚網民。二人於2016年結婚，婚後一直以恩愛形象示人，更共同飼養了8隻貓狗。具惠善昨日在Instagram分享愛寵的相片，直指寵物就是她不願離婚的主因。

具惠善上月透過Instagram宣布安宰賢想離婚。（tvN《新婚日記》）

具惠善在該貼文中寫道，「和我共度更多時間的『我的寵物』，連一次也沒有餵食或清理大小便的人，通知說要離婚就直接把牠們帶走，所以我沒法離婚。」相中只得一隻貓及一隻狗，而具惠善亦沒有明言安宰賢是否帶走全部寵物，貼文現時已被刪除。

其實二人在圈內同樣出名喜愛小動物，女方曾帶同愛寵一同出演電視節目《具惠善的無業遊民日記》，而男方在婚前也已養有一隻名叫「安洙」的貓。

具惠善昨日發文指，寵物是她無法離婚的主因。（Instagram@kookoo900）

▼▼▼▼有人指具惠善的寵物早已透露出二人離婚端倪▼▼▼

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自傳出離婚消息以來，雙方一直隔空開火，互相指責。具惠善大爆安宰賢嫌她乳頭不性感，更指男方與女演員發展婚外情。安宰賢則反駁指具惠善曾擅闖他家及查看其電話，還揚言會公開二人的短訊對話。

安宰賢與具惠善一直是網民眼中的金童玉女。（Marie Claire）

▼▼▼▼▼點擊相片重溫二人甜蜜片段▼▼▼▼▼

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二人於2014年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》（Blood）結緣，婚後不時公開放閃，在綜藝節目《新婚日記》中被網民視為模範夫妻，男方更被形容為「愛妻號」。