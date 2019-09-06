【寵物漫畫】27張畫家神級作品　幾筆畫出重點　網民看了都激讚

你有試過為家中狗狗畫掃描畫嗎？是否總是覺得很困難，沒法捕捉到狗狗的神髓？ 在美國便有藝術家，隨意地為自家狗狗畫上塗鴉，怎料竟一夜成名，網民一致認為狗狗畫得很傳神。因應民意，藝術家更開設社交平台專頁，專為網民塗鴉畫毛孩。

這種畫風，竟被大批網民喜歡。（instagram@flat_dog_doodles）

當大家看到這畫作時時，覺得這畫畫得如何呢？看似簡陋非常，但又實實在在把狗狗輪廓用簡單筆觸畫了出來。這幅作品出自Jay Cartner的手筆，而她畫的正是家中愛犬Stanley。Stanley來到Cartner家已有6年多，平日狗狗最愛與家中其他狗狗一起玩耍，雖然Stanley看似傻傻的，但牠卻為整個家帶來不少歡樂。

【點擊圖片放大看清楚Jay的畫作，現在每天都有人要求她作畫呢！】

Jay家中的狗狗Stanley，就是這副畫作，令網民留意到原來塗鴉也可這麼傳神。（instagram@flat_dog_doodles）

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「Stanley最喜歡別人摸牠的頭了，而且更要求用雙手去撫摸。如果你有4隻手的話，我相信牠一定希望你把手全都用來撫摸牠。牠實在太可愛了！」Jay看着家中3隻狗狗Stanley、Stuart和Kitty高興地說。

偶然塗鴉竟大受歡迎

Cartner本身已有25年的繪畫經驗，作品一向比較寫實，但狗狗Stanley啟發了她的靈感，於是她決定用另一種有趣的方式，去將狗狗的可愛表達出來。「那天我忙了一整天，靜下來時想畫畫畫，於是非常快速，用最簡單的筆觸將狗狗Stanley畫了下來。完成後我覺得這實在太有趣了，邊欣賞自己的作品，邊將這圖放到自己的Facebook裏，沒想到朋友們都十分喜歡。」

就是在這機緣巧合之下，Jay的塗鴉畫作在網上瘋傳。網民極之喜歡並紛紛留言要求替他們家毛孩畫一張。Jay見這是商機，便即時在社交平台開了專頁，只要付費她便替毛孩畫塗鴉。由於收費不高，因此不少網民都蠢蠢欲試，想知道在藝術家筆下，會把自家毛孩畫成怎樣。你也想Jay為家中毛孩畫畫嗎？瀏覽Flat Dog Doodles細看收費詳情吧！

【點擊圖片齊來猜猜藝術家在畫什麼毛孩，不過她沒有公布答案呢！】