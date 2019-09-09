貓奴低成本拍巨貓襲地球微電影　連戰鬥機都敵不過牠？

貓奴們都深信，離喵星人征服地球的日子不遠了。 印尼有網民妙想天開，以低成本另類誇張手法向哥斯拉致敬，將貓咪巨大化，拍攝了一輯哥斯拉貓咪可愛版微電影。

哥斯拉可愛貓咪版，看來離征服地球人類的時間不遠了。（YouTube@Mindplace Studio）

這段有趣的微電影，由印尼團隊Mindplace Studio製作並發布到YouTube。雖然只有7分半鐘的故事，但已令人留下深刻印象。故事相當傳統，科學家發明了變大與縮小藥水，而可愛白貓Catzi意外下誤服令自己巨大化，結果引起連串騷動。

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巨貓會否成功統治地球呢？（YouTube@Mindplace Studio）

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巨大化貓咪引起混亂

白貓Catzi在巨大化後，每走一步都驚天動地，像是發生地震般。牠只是隨意走動跳躍，已引起群眾的驚慌，結果驚動到國家出動戰鬥機應付。但貓咪威力無窮，完全不把戰鬥機放在眼內，一瞬間便把戰鬥機殲滅。

幸好在未釀成太多混亂時，科學家已想到用白貓最愛的零食作引誘，當貓咪聽到罐罐的聲音，便跟着科學家到郊區。最後科學家拿出縮小藥水，貓咪服下後便變回原來大小，一場鬧劇告終。

貓咪多可愛，人類的心早已被征服了吧！（YouTube@Mindplace Studio）

科學家闖下的禍，要自己去解決。（YouTube@Mindplace Studio）

有份製作這微電影的Fillias Lanang La Junta表示，他們團隊約花了1個月時間製作這影片，而經費約在1500美元左右。很高興大家都很喜歡這作品，得到認同是製作影片的最大動力。她也希望大家能多關注他們的團隊與作品，承諾會製作更多有趣影片與大家分享。