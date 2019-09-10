【萌寵充電站】天生外表缺陷險被安樂死　浪貓覓真愛後命運大逆轉

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 天生有缺陷絕不是罪，我們應接受與積極面對。在美國，有一隻流浪貓咪天生外表有缺陷，鼻樑扁平的外表不討好。但幸好牠遇上了一名婦人，從此命運得以改變。現在這浪貓更成了IG網紅，13萬粉絲都在追看牠每日的新相片。

我喜歡花！（instagram@willowthebeautifulcat）

這隻外表不太討好的流浪貓咪叫Willow，2年前被Lori Farris在街上發現。當Lori帶着貓咪去獸醫診所時，獸醫表示這貓咪約只有5星期大，牠身上都是跳蚤，眼睛受到細菌感染，而且鼻子淌着血，再加上牠有類似人類的唐氏綜合症，因此面部肌肉張力不足，鼻樑扁平。

【點擊圖片看這隻Willow可愛照片，誰敢說牠不可愛呢？】

剛把Willow接回家時，牠只是5星期大的小貓咪。（instagram@willowthebeautifulcat）

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貓咪唐氏綜合症

獸醫向Lori解釋，貓咪和人類的染色體數量不同，因此技術上貓咪不可能患有唐氏綜合症，但這天生的缺陷，卻令貓咪外表不討好。如果把牠交到收容所的話，貓咪「不夠可愛」，一定很快便會被安樂死。

藉着正面訊息，是鼓勵貓咪，也是為各網民打氣。（instagram@willowthebeautifulcat）

Lori得悉後，決定將貓咪收養回家，並以找到貓咪的街道Willow來命名。現在，Willow已和Lori家中的拳師狗Ella相處得很融洽，在IG上更有13萬粉絲！

神奇女俠造型，好看嗎？（instagram@willowthebeautifulcat）

生活在美國佛羅里達州，現年50歲的Lori，是一名特殊需求教育的教師，她回憶起與Willow相遇的情形：「當時我剛下課打算回家，一隻瘦弱的貓咪便一直跟着我，更跳進了我的車子裏。」就是這個奇妙的邂逅，讓Lori與貓咪Willow相遇。雖然Lori擔心家中的狗狗Ella會不喜歡Willow，但出來的結果很令人意外。在牠倆彼此接觸探索嗅聞後，已變得不可分割，吃飯玩耍睡覺都要在一起，像是一對好姐妹般。

勇敢去面對人生。（instagram@willowthebeautifulcat）

現時Willow已是IG上的網紅，牠最喜歡戴上不同的漂亮帽子，尤其是用花堆成的帽子，每次戴起時牠都特別高興。「我從來都不覺得Willow樣子古怪，我也不喜歡有人說牠醜！牠是一隻完美的貓咪，牠的出現填補了我生命的缺陷，我很高興牠在我生命中出現，我一定要讓牠快樂健康地成長。牠是獨一無二，是我的最愛。」