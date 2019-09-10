冤家狗狗見面即互咬　浮誇表情嚇呆網民　主人推醜態寫真集

每位寵主在養寵物後都會患上一種怪病，症狀包括時時刻刻也記掛著毛孩，電話相簿內全是毛孩的萌照，下班只想立刻趕回家等等。日本一名寵主卻有著獨特的癖好，她電話內儲存的並非愛犬萌照，而是牠們令人意想不到的醜態。

日本一名女飼主經常在Twitter上分享愛犬的相片，引來4萬多名網民支持。她所分享的並非狗狗的可愛照片，而是狗狗們張嘴互咬的醜態。這些醜照大受網民歡迎，早前該飼主更把醜照結集成書，推出史上最醜寫真集。

11歲的Kotetsu及4歲的Namu。（Twitter@vloc_ol）

女飼主養有3隻狗狗，當中11歲的Kotetsu及4歲的Namu均為雌性，而14歲的Goro則是雄性。Twitter的相片中多以兩隻狗女為主角，從相中可見，牠們可謂是對「歡喜冤家」，每天也出雙入對，但偏偏以咬對方為樂，表情浮誇且猙獰，笑翻不少網民。

今年3月，牠們的飼主還替牠們出版了寫真集，售價為1200日圓。（Twitter@vloc_ol）

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今年3月，牠們的飼主還替牠們出版了寫真集，售價為1200日圓（約88元港幣），海外的粉絲可透過Amazon購買。書中紀錄了多張牠們的醜照，內頁還附有狗狗的肉球印鑑，猶如牠們的親筆簽名。