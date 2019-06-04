【狗行為】小金毛愛睡主人床　狗主施計脫身　反高潮結局超爆笑

一頭金毛尋回犬因總喜歡睡主人的床，令後者決心送牠一張小床，讓牠有個專屬的窩，而自己亦能睡得較好。然而，即使牠有了自己的床，牠仍繼續擠上主人床，令主人索性自己睡狗床，出人意表的結局令網民爆笑。

內地一名「抖音」用戶日前（29日）分享了一段影片，紀錄愛犬跟他爭床睡的過程，盡顯狗狗黏人的一面。

金毛尋回犬「哈尼」最愛黏著主人。（抖音@19760529）

這頭名叫「哈尼」的金毛尋回犬總愛黏著主人睡覺，經常不經意地把主人逼到牆邊，令他無法安睡。於是，狗主決定為「哈尼」購入小床，希望「哈尼」能睡得更舒服，及不會再擠上他的床。

▼▼▼▼▼點擊相片看「哈尼」如何令主人乖乖投降▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

然而，「哈尼」在有了專屬床位後，仍然堅持黏著主人。不惜放棄床位的「哈尼」努力地擠上主人的床，依舊把他逼至牆角。狗主不勝其煩，最後決定直接睡在狗床上，將主人床讓給愛犬。但超嗲的「哈尼」立刻隨他移動，堅持靠著他睡覺，欲哭無淚的他只好無奈屈服。

「哈尼」和主人在今年初完成了徒步遊西藏的壯舉。（抖音@19760529）

▼▼▼▼▼點擊相片看「哈尼」徒步遊西藏的花絮▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

雖然狗主表面上嫌「哈尼」黏人，但其實非常疼愛牠。狗主最愛帶著「哈尼」四處遊歷，他們在今年初剛完成了徒步遊西藏的壯舉，二人的勇氣及毅力可見一斑。在旅程途中，狗主不時在網上分享遊歷的片段，從中可看出「哈尼」甚為享受這趟旅行，看來「哈尼」也是一位天生的冒險家！