23歲老貓當小天使後　婆婆哭成淚人　最初曾嫌牠是「麻煩友」

正所謂「家有一老，如有一寶」，對於貓主Natalie及家人來說，23歲的老貓「Ar B」就好像家人心目中的寶貝，牠陪伴著家人成長、變老，甚至令不喜歡貓的母親，變成一位忠實貓奴。 可惜，Ar B於上星期日因身體機能衰退，得向大家告別......

唐貓Ar B上星期日因身體機能衰竭而離開，終年23歲。（受訪者提供）

「由我小學、中學、大學、工作，我們伴著一起成長，你先走了，剩下我一個。」上月剛屆滿23歲老貓Ar B在本月15日離世，貓主Natalie和Genelle接受《香港01》訪問時指，兒時的住處鼠患嚴重，不時都有老鼠走進屋內，所以鄰居便把街邊撿回來的Ar B送給他們治鼠。當時是1996年，她倆均是小學生。

「佢改變咗我哋好多，令我哋由唔鍾意貓，變到好鍾意。」Natalie指Ar B不單趕走寄居在他們家的老鼠，還改變了他們往後的人生，而她們的母親改變最大。她指，母親一直把Ar B當作捉鼠工具，並沒有把牠當作寵物。

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Ar B的性格並不親人，不給摸、不給抱，經常亂抓、亂咬，還會跟母親爭床，在她眼中Ar B絕對是個「麻煩友」。每當Ar B身體不適，她總會「觀察幾天再說」，不願意在牠身上花錢。隨著Ar B年紀漸長，牠性格開始變得溫和，願意給人摸、給人抱。加上Natalie和Genelle近年外出工作，留在家裡的時間減少，自去年小狗波波離世後，母親便與Ar B相依為命。

她們的母親每天都會把乾糧浸濕、搗碎成糊狀，才讓牠進食。偶爾看到Ar B不願進食，便會怪責她們姊妹不夠用心，沒有把乾糧徹底地搗碎。母親不單捨得買高級罐頭給Ar B，上月甚至主動提出買蛋糕為Ar B慶祝生日。

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月初驗血指數良好

她們定期會帶Ar B做身體檢查，除了腎臟狀況比較差，牠驗血報告指各項指數都在理想的水平，偶爾會令大家產生一種「日子還有很多」的想法。可惜，Ar B的身體狀況在本月初急劇轉差，牠開始不願進食，暴瘦至只有1.5公斤。日前，Ar B因身體機能衰退，而離開了大家。

原本性格堅強的母親，即使嘴巴說著Ar B「老咗都要走㗎喇」，但當Ar B在她身前「斷氣」，亦不禁流下難過的眼淚。有些人認為，老貓、老狗活一日賺一日，Natalie認為Ar B的確比其他貓狗賺多了，「但我貪心，真係好想佢陪我耐啲。」