追悼會最心酸一幕　狗狗踮腳趴棺木　與爺爺最後道別

生離死別是，無論對人或是對寵物來說，都是件傷感的事。 近日在美國，有隻狗狗出席了追悼會，並留下一張令人動容的照片。在照片中，狗狗竭盡全力的踮著腳，為的就是要見主人最後一面。

就是這張安靜的照片，令人看後心酸。（instagram@nina__photography_06）

一位生活在美國北卡羅來納州的老翁，與最心愛的狗狗一起活到最後。在告別儀式裡，狗狗仍守候在旁，更踮起後腿，盼與主人作最後道別。這是一張令人心酸的照片，由12歲的Nina Holcombe所拍下。據悉拍照現場是追悼會中，76歲的William D. Schiller（暱稱Bill）在今年4月8日離世，而在4月11日的追悼會中，他的愛犬Chief也有出席。

~點擊圖片看狗狗如何盡力陪伴老人痴呆主人~

2014年時，Anne剛把Chief帶回家，沒想到牠竟成為Bill晚年最親近的寵物。（Anne Marie Sibthrop）

+ 3 + 2

在照片中可看到，狗狗Chief伸直了後腿，踮著腳依在棺材旁，像是要與主人作最後的道別。當時Bill的女朋友Anne Marie Sibthrop也在身旁，而Anne的12歲孫女Nina Holcombe，便捕捉了這動容的一刻畫面。

Chief這麼可愛，一定能幫到更多有需要的人。（Anne Marie Sibthrop）

難以忘懷的一幕

Anne表示她完全不知道孫女是在什麼時候拍下這照片的，但隨著孫女將相片發放到Instagram後，並引起追悼會單位的注意，更轉發到Facebook上，讓更多人感受到狗狗失去主人的哀痛。「我永遠不會忘掉那一幕，狗狗Chief盡可能伸長脖子，只是希望舔舔Bill的耳朵，但Bill沒有任何回應，結果Chief垂頭喪氣的，顯得悶悶不樂。」Anne傷感地說。

有Chief在Bill身旁，Anne也表示放心。（Anne Marie Sibthrop）

一見傾情

「人與狗狗之間會產生很特殊的化學反應，Bill和Chief可以說是一見鍾情。2014年時，我在路上發現了Chief並把牠帶回家，當時我沒想過Bill會喜歡牠。事實上，Bill一直在軍隊裡工作，他的工作很忙，有許多學生，但卻從來沒有機會飼養寵物。當我告訴Bill，我們應該為狗狗找一個家庭時，沒想到Bill只是看看Chief，然後沒說什麼別的說話，只是輕輕說了一句：『我們養這隻狗吧！』於是我便一直養著Chief。」Anne回憶著說。

追掉會單位留意到這張令人動容的相片，特意從Nina Holcombe的Instagram轉載到Facebook。（網上截圖）

將愛延續下去

到了2017年秋天，Bill被確診患有認知障礙症，於是Anne與狗狗Chief一起搬到Bill的家，以方便照顧年老的Bill。隨後Bill與Chief便一直在一起，經歷了許多事。「當寵物失去牠們所愛的人時，同樣是會感到悲傷的。我希望Chief要好好地向Bill告別，牠還年輕，還有許多事正等待牠去做。我會繼續陪訓Chief成為治療犬，讓牠去服務更多有需人。」

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

按此立即購票

武博專頁