浪浪不知殘酷真相　在馬路徘徊求人類施援手

狗狗是有感情的動物，牠們會因同伴的離世而感到傷心。 在貴州街頭，有一隻白色小狗被車撞倒在地上，而另一隻棕色小狗，則一直堅守在旁不願離開。據悉小白狗有主人飼養，但平日與棕色浪浪經常結伴玩耍。如今好友離世，牠一定很傷心。

一隻棕色狗狗伴在小白狗屍旁，一直徘徊不肯離開。（梨視頻）

這令人傷心欲淚的感人畫面，出現在9月16日的貴州凱里街頭。當時已經入夜，只見馬路車流不絕，但有一條行車線上沒有車輛。從影片中可看到，一隻小白狗倒臥在馬路中，而旁邊則一隻棕色的狗狗一直在焦急地走動着。

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小白狗已沒反應，但棕色狗還是守候在旁。（梨視頻）

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據悉，疑似被車撞倒的小白狗，是由一名老人所飼養。小白狗平日經常與這棕色流浪狗一起玩耍。怎料發生了意外，小白狗被車撞後當場斃命，而棕色流浪狗像是還不知情，一直在徘徊，希望好友再次站起來。

拍片者表示，她看到小白狗一動也不動時，已主動聯絡了獸醫並講解情況。獸醫表示狗狗極可能已傷及內臟，沒法救治。而她得悉棕色浪浪伴着小白狗身旁已近3小時，仍不忍心離開，實在令人心酸。最終，有好心人把白狗移開並埋葬，棕色浪浪才肯離開。

網民看到這感人一幕，紛紛留言表示「狗狗也有感情，也懂生離死別」、「太可憐，浪浪看着小伙伴被撞死，不僅沒有家，連朋友也沒了」、「無助的樣子令人心酸」、「不敢點看，怕眼淚會流下來」、「人心，有時不如狗」、「流浪狗都比人有感情」。

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母狗和狗B最終可團聚，這是最值得慶賀的事。（youtube@Animal_Aid_Unlimited,_India）