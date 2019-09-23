【貓結紮】獸醫手術途中打卡被轟　眼利網民從細節找出真相

本月初（1日），瑞士蘇黎世警察局發了一張「開箱照」大曬裝備，及後這種開箱文成為了一股熱潮，直捲全球各地。 台灣有間貓專科醫院亦不甘示弱，在facebook群組張貼「貓瘋結紮手術室」的開箱文，在地上攤開絕育手術使用的工具，而最令人在意的是，手術台上竟然有一隻四肢被綁的黑貓...

台灣有間獸醫院在facebook群組貼出一張絕育開箱文。（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

「趁今天結紮日來拍拍最近很流行的職業開箱文。」台灣「貓瘋非營利慈善貓專科醫院」負責人Davis Liao，早前（9月19日）在facebook群組發帖，跟網民分享絕育手術所用到的工具和人力，原意是想「讓大家了解結紮的狀況」，結果大家都把著眼點放在手術台的黑貓身上。

黑貓四肢被綁起反肚躺在手術台上，傷口位置雖然打上馬賽克，但仍然令網民感到不安，並質疑醫護人員何以在手術期間，嬉皮笑臉地拍攝開箱照，引起爭議。負責人及後放上原圖，證實黑貓是經修圖後加上去的：「本來是放橘貓，結果還沒開始拍，牠就在大家的尖叫聲中跳下來討抱。」結果把黑貓加工到空盪盪的手術台上。

▼▼▼點撃圖片放大：台灣獸醫院手術途中拍開箱文？真相是......▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片放大：開箱文熱潮捲全球，貓狗也來湊一腳。▼▼▼

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「其實畫面有一個奇特的地方，大家猜猜看」開箱照分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」後，有超過2萬3千人讚好，8百多位網民留言回應。由於黑貓看起來太真實，大部分網民都看不出有修圖，於是留言大罵「太過頭了」、「我以為是真的」、「沒人在乎牠感受」、「笑不出來」，不過有眼尖的網民發現黑貓是後加上去的，指「看不出來立體感」、「光線就看起來是假的」。大家第一眼看到照片，有察覺到這隻貓嗎？