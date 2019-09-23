【愛回家】「大小姐」林淑敏悼念相處15年臘腸狗　感激抗癌路有牠

因「大小姐」一角而為人熟悉的藝人林淑敏昨日（22日）宣布發文悼念愛犬，感激愛犬15年來的陪伴，獲同為愛狗之人的姚子羚留言安慰，另外亦有網民引述電影《花椒之味》台詞予以安慰「死亡只是搬家，搬到一個人的心裡」。

昨日（22日），藝人林淑敏飼養多年的臘腸狗「草草」因病離世，她隨即在Instagram上發文悼念愛犬，告別這位相伴十多年的家人。

「大小姐」林淑敏昨日（22日）發文悼念臘腸狗「草草」。（Instagram@sukman_lam）

林淑敏在帖文中寫道：「多謝你15年多的陪伴，從你身上我學到蠢一點反而著數多，因為單純的性格最開心。拜拜啦，你永遠在我心裡，也會一直住在家裡。」大批網民隨即留言安慰她，有人引述電影《花椒之味》台詞予以安慰「死亡只是搬家，搬到一個人的心裡」。另外，同為圈內愛狗之人的姚子羚亦留言表示，「Take care，他會在另一個地方開心快樂地生活。」

林淑敏向來也是位愛狗之人。（Instagram@sukman_lam）

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林淑敏因劇集《愛回家》而人氣急升，她所飾演的「大小姐」一角深受觀眾歡迎。成為「龍家大小姐」前，林淑敏曾於2010年患上乳癌，抗癌路途上全靠愛寵相伴，包括臘腸狗「草草」和「Popeye」，以及鸚鵡「笨笨」。

最後她成功戰勝病魔，但愛犬Popeye不幸在2016年病逝，她遂決心加倍陪伴草草和笨笨。可惜年屆16歲的草草早前健康突然轉差，上周起更不願進食，昨日終在林淑敏懷中安詳離去。

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