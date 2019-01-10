【愛回家】呂慧儀、馬貫東都係貓狗奴　啤啤主人原來係...

人氣處境劇《愛‧回家之開心速遞》每晚八點陪伴不少香港人一起渡過晚飯的時光。劇集裡，洪家有著一隻可愛的貴婦狗「啤啤」，與眾演員融洽地相處。 現實裡，各演員都非常喜歡貓狗，當中包括呂慧儀、蘇韻姿、馬貫東！而啤啤更某演員的愛犬！今次《香港01》跟大家分享劇中的貓狗奴！

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呂慧儀（Koni）飾演「洪若水」

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呂慧儀（Koni）飾演「洪若水」，是洪家的二女，亦是尋寶圖網店的副總監。性格為朋友著想，因此大受觀眾歡迎。劇中，她與龔燁（張景淳飾）的戀情，亦惹來不少觀眾追看。

現實中Koni養了兩隻英國短毛貓，分別是Tigger和Holic。牠們均是Koni領養回來的貓貓，Tigger是Koni朋友飼養的貓貓所誕下的小貓，而Holic則是朋友因懷孕而送養的貓貓。Koni在2014年誕下小蟹子，不過她仍堅持要跟貓貓一起，照顧牠們一輩子。

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馬貫東（Mark）飾演「秦博思」

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馬貫東（Mark）在劇中飾演「秦博思」，是速熊速遞的運輸司機，駕駛技術一流。劇裡為人忠厚，值得身邊朋友、同事倚靠。

Mark家裡養了一隻金吉拉貓「衰仔」，牠經常都會陪伴在Mark身邊，跟他一起看劇本。早前，他看劇本的過程裡，「衰仔」竟然坐在劇本上，擋住他的視線，Mark把牠的樣子拍下來，並上載至IG：「你知唔知你阻我睇劇本嘅後果係2019年都唔會有罐罐食？」

蘇韻姿（Andrea）飾演「洪心如」

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蘇韻姿（Andrea）飾演「洪心如」，是洪家的么女。劇中，她是一位頭腦非常好的女生，由碩士生晉生為博士生。

Andrea於2016年回港，參加《2016年度香港小姐競選》，並於比賽裡奪得殿軍。在此之前，她居住在加拿大，家裡養了芝娃娃混約瑟爹利犬「YoYo」。牠非常聰明，Andrea的家曾經水管爆裂，差一點水浸。幸好YoYo不斷吠叫提醒大家，才逃過危機。

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周嘉洛（Kalok）飾演「金城安」

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周嘉洛（Kalok）飾演「金城安」，是洪家的男孫。劇中，由於他從小已經到美國生活，所以中文其差，因此鬧出不少笑料。

Kalok家裡養了一隻貴婦狗「彭彭」，牠就是《愛‧回家之開心速遞》的「啤啤」！雖然彭彭在劇中跟每位演員都非常親近，不過牠最親近的還是Kalok！

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陳浚霆（Andrew）演飾「龍璟風」

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陳浚霆（Andrew）劇中演飾「龍璟風」，是龍家的私生子。他遇上車禍一刻被熊樹仁（單立文飾）拍下來，因此靈魂寄居在相機裡，出現在洪家。雖然是富家子弟，但他性格平易近人，與洪家建立出良好關係，亦因個性討好，深受觀眾歡迎。可惜，Andrew在合約屆滿後離開無綫電視，退出劇集。

現實中Andrew養了兩隻狗狗。據說，Andrew為牠們取名時，他的繼母顧紀筠（暱稱：顧老闆）建議取個跟「老闆」的名字，所以牠們的名字分別是「大班」和「Chairman」。