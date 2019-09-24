【金宵大廈】李施嬅分手不棄養貴婦狗　陳山聰靠黑貓克服恐懼

電視劇《金宵大廈》劇情新穎，開播以來口碑不俗，連帶兩位主角李施嬅及陳山聰人氣上升。演技備受讚揚的李施嬅在戲外是位盡責狗奴，多年前與舊愛鄧健泓共同飼養兩隻狗狗，她在二人分手後仍對狗狗不離不棄。 而劇中的男主角陳山聰，則在拍劇期間克服心魔，戰勝從前怕貓的恐懼，成功與黑貓演員Mavis做對手戲。

上周開播的新劇《金宵大廈》大獲好評，被網民熱捧為年度最佳劇集，而女主角李施嬅亦被指是視后大熱人選。劇中李施嬅和陳山聰有段宿世姻緣，把金宵大廈內的多宗怪異事件串連起來。

李施嬅在劇中分飾60年代舞女Coco及現代空姐Alex兩角，與黑貓「靚寶」有不少對手戲。（Instagram@selenaleelalee）

與鄧健泓分手不棄養

李施嬅憑著在劇中分飾60年代舞女Coco及現代空姐Alex兩角，演技終獲網民賞識。除了因為她努力研究角色外，相信家中兩隻愛犬的支持亦起了一定的鼓勵作用。早在2005年，李施嬅與當時男友鄧健泓共同開始飼養兩隻貴婦狗，分別為白色的Snowy及灰色的Naughty。二人在2009年分手後，雙方決定繼續輪流飼養愛犬，李施嬅更曾直言：「狗狗不是物件，不能因為一段關係變了就棄養」，絕對是位盡責寵主。

兩隻貴婦狗現時均已達十多歲高齡，但依然健康活潑，可見李施嬅有多悉心照顧牠們。李施嬅還為牠們開設了Instagram帳戶，經常大曬愛犬萌照。

除了照顧家中愛犬外，李施嬅偶爾更會與好姊妹姚子羚一同擔任動物義工。她們不但曾探訪「救狗之家」，就連到吉隆坡旅行也不忘到當地動物團體組織探訪狗狗，愛心爆棚。

李施嬅在2005年開始與當時男友鄧健泓共同開始飼養兩隻貴婦狗。（Instagram@selenaleelalee）

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本身非常怕貓的陳山聰被「靚寶」收服，現時已能親手觸碰牠。（Instagram@joelshanchung）

陳山聰在劇中分別飾演60年代警察劉旭輝，以及現代保安阿蕭。劇中他和李施嬅與一隻黑貓有對手戲，但他本身非常怕貓，劇組更因此而準備了道具假貓。但劇中名稱為「靚寶」的黑貓異常醒目，同時亦十分可愛，終成功收服怕貓的陳山聰，令道具假貓從頭到尾也沒出場機會。