【流浪貓】颱風下撿三色貓　學長嫌醜拒收養　數年後結局神反轉

流浪貓狗遠比我們想像中有靈性，甚至會懂得自行挑選「奴才」，一旦被牠們選中了，你想逃也逃不掉。台灣一隻名叫「胖摸」的三色貓，數年前遇上現任女飼主。女飼主原本打算將牠交予大學前輩飼養，但該男前輩卻嫌牠醜而拒絕。然而，兜兜轉轉數年後，這名男前輩終究成為了牠的飼主。

數年前，三色貓「胖摸」仍是一隻流浪貓，幸運地遇上了一名女大學生，即其現任飼主。當時，其飼主曾將牠交予大學前輩收養，但被後者拒絕，女飼主只得自行照顧胖摸。直至去年出現很戲劇性的一幕，就是女飼主與這名前輩結婚，後者自然而然也成為了胖摸飼主。

數年前，三色貓「胖摸」仍是一隻流浪貓。（Facebook@家有ㄜˋ貓）

胖摸今年已11歲，在數年前憑一己之力找到好歸宿。女飼主憶述，遇到胖摸當日僅得攝氏9度，而且正刮著颱風：「牠是我在大學時候撿到的，而且是在垃圾桶後面。」她聽到胖摸微弱的呼叫聲，於心不忍，遂將胖摸帶走。因她本來只喜歡狗，於是便打算將胖摸交予一名大學男前輩收養，但遭對方以「太醜」為由而拒絕，她唯有將胖摸帶回家。

胖摸的女飼主在兩年前結婚，新郎正好就是當年曾拒絕收養胖摸的那位前輩。（Facebook@家有ㄜˋ貓）

▼▼▼點擊相片看「胖摸」如何收服貓奴▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

三色貓愛咬男主人報當年仇

緣分再次將這兩人一貓連繫在一起，胖摸的女飼主在兩年前結婚，新郎正好就是當年曾拒絕收養胖摸的那位前輩，「那個沒眼光的學長，後來變成摸摸的爸爸了」，女飼主笑言。二人婚後，男飼主被收服成貓奴，女飼主指胖摸特別喜歡咬丈夫，似乎在報當年之仇，「轉了一大圈還不是要養牠，宿命啦！被喵星人欽點是逃不掉的！」