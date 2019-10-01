46kg巨嬰都柏文與嫲嫲床上對望　網民錯重點：這睪丸真大粒

大家還記得重量級的都柏文犬Hush嗎？牠是隻超愛撒嬌的狗狗，平日最愛坐在嫲嫲大腿看電視，畫面非常溫馨。狗主最近又在facebook分享她倆的生活片段，原來Hush是隻超黏人的狗狗，幾乎整天都黏在嫲嫲身邊，就連睡覺也不例外！

都柏文犬Hush抱著嫲嫲一起睡覺。（facebook圖片：有點毛毛的）

狗主Ruby Ko日前分享了都柏文犬Hush跟嫲嫲相處的照片，內容是嫲嫲躺在床上，Hush則躺在她的身旁，還把她的手臂當作枕頭，情深款款地看著她。下張照片，已經看到嫲嫲坐在床上，細心地為Hush理毛，看起來非常溫馨！Hush就好像嫲嫲的孫子，被她捧在手心疼。

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Hush剛加入時，其實嫲嫲並不疼愛牠，反而比較喜歡家中的貓。但久而久之，嫲嫲發現了牠親人、盡責顧家的一面，於是逐漸越來越寵愛牠。Hush不但在家中受盡寵愛，在外也甚受歡迎。牠曾經在綜藝節目中出鏡，另外又曾為狗狗服裝品牌擔任模特兒。

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「這位嫲嫲⋯⋯你真的當金孫在帶耶！」Ruby把照片發布到「有點毛毛的」，不到一天已經吸引到近4千網民讚好，網民留言指「這大概是阿嬤親生的」、「就是這樣子才會得人疼呀」、「好療癒的畫面」、「阿嬤的手手還給金孫躺」有網民則放錯重點指：「這睪丸真大粒」、「這蛋蛋好可愛」、「結紮對狗狗身體比較好」。