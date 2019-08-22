都柏文犬示範重量級撒嬌　坐嫲嫲大腿看電視　嚇壞網民：壓扁了

大狗雖然看似比小型狗有更大殺傷力，但其實牠們的性情同樣溫馴，可愛程度絕不輸小狗。來自台灣的都柏文犬Hush體型龐大，卻擁有一顆愛撒嬌的心，經常坐在82歲的嫲嫲腳上看電視，畫面既溫馨又逗趣。

黑色都柏文犬Hush現已接近兩歲大，外表威武，體重更高達46公斤，負責看門的話絕對能嚇退壞人。然而，在牠甚具威嚇性的外表下，卻藏著愛撒嬌的性格。

46公斤的Hush向82歲嫲嫲撒嬌，坐在嫲嫲的大腿上。（受訪者提供）

飼主Ruby日前在Facebook分享了Hush向82歲嫲嫲撒嬌的相片，隨即引來網民關注。相中的Hush坐在嫲嫲的大腿上，而嫲嫲則環抱著牠，可惜因牠體型太大，嫲嫲伸盡手臂也未能完全擁牠入懷。網民們留言驚呼，「把阿嬤壓扁了」、「阿嬤表示，我的腿.....」、「阿嬤的骨頭保養得很好」。

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據Ruby所指，Hush是個電視迷；牠每天一起床便會找嫲嫲一同吃早餐，又會與嫲嫲看電視，因此變得越來越親密。Ruby笑指嫲嫲是家中最寵Hush的人：「阿嬤會嫌棄牠重呀，可是抱著牠又很舒服。阿嬤本來說狗狗不可以上床睡覺，但阿嬤後來卻讓狗狗在她床上睡覺，還可以在她床上吃東西。」

Hush剛加入時，其實嫲嫲並不疼愛牠，反而比較喜歡家中的貓。但久而久之，嫲嫲發現了牠親人、盡責顧家的一面，於是逐漸越來越寵愛牠。Hush不但在家中受盡寵愛，在外也甚受歡迎。牠曾經在綜藝節目中出鏡，另外又曾為狗狗服裝品牌擔任模特兒。

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