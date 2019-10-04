【萌寵充電站】14kg紐約貓王　出門被誤認為獅子　主人反應是...

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 緬因貓Samon以14公斤的體重稱霸美國紐約，成為全市最巨型的貓，比起一般緬因貓更巨型，甚至曾被路人誤會為獅子。

緬因貓Samson下個月年滿7歲，身長約1.22米，體重高達14公斤，是美國紐約市最巨型的貓！一般而言，成年緬因貓約重7至9公斤，可見Samson多有份量。

緬因貓Samon是全紐約最巨型的貓。（Instagram@catstradamus）

Samson的飼主Jonathan Zurbel從事音樂製作，數年前從胞兄手上收養了牠，「哥哥帶了牠回來，但缺乏時間照顧牠，所以我便把牠帶了回家。」在Jonathan悉心照顧下，Samson變得越來越巨型，牠每天也會吃4次罐罐，一周便會吃掉數包貓糧，食量不容小覷。

Samson的體重高達14公斤。（Instagram@catstradamus）

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雖然Samson體型巨大，但性格就像小貓般溫柔，並不會倚仗身形欺負其他貓或人。牠的專屬美容師表示，牠在剪毛過程中表現淡定，是位「溫和的巨人」。緬因貓為長毛貓的一種，為了保持Samson毛髮亮麗飄逸，Jonathan每隔數月便要帶牠美容，每次花費高達120美金（約港幣936元）。

每當Jonathan帶同Samson外出，總會招來眾人注目，途人們經常驚呼「這是貓嗎？這是獅子」，然後便停下腳步不斷為Samson拍照，而Samson就彷如一位巨星般，受到眾人簇擁。