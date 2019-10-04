【流浪貓】暖男每天餵白貓　喵家族登門求助：收留我們母子吧

貓貓是種精明的動物，懂得分辨待牠好的人，主動尋覓好歸宿。美國一位男子正正因每天餵飼一隻白貓，意外踏上成為貓奴之路。

美國男子Brian Sheppard是Oklahoma州一家汽車經銷商的老闆，同時亦是一位愛動物之人，家中養有一隻鸚鵡、一隻貓及3隻狗狗。當中貓貓Sophie是最遲加入的成員，牠能有現時的安穩生活，全賴牠去年的一個決定。

美國男子Brian Sheppard被白貓Sophie欽點為貓奴。（Instagram@flynbyu23）

去年某天，Brian聞悉一位店員發現店外有一隻瘦骨如柴的白貓，牠頭部不慎被卡在空罐頭內。店員聽到貓貓哀號後便施以援手，牠在脫身後後便立刻消失不見。Brian怕牠需要援助，隨即外出尋找其蹤影但不果，直到關門前一刻才發現牠站在店舖後。Brian立刻奉上雞肉，小貓在吃飽後便離開遠去，但在兩天後又再度出現。Brain見狀便瞬即購入貓糧及貓用品，暫時照顧貓貓，並將牠改名為Sophie。

貓貓Sophie帶同子女主動投靠Brian。（Instagram@flynbyu23）

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自那天後，貓貓在一週後才再次露面，站在對面的一間屋前，身旁更多了兩隻小貓。牠帶著小貓走到店內向Brian討食，並睡在他的腳上及他所買的貓床上。於是，Brain向該戶屋主提出有意收養Sophie及兩隻小貓，但遭屋主以女兒不願意為由婉拒。

又過了一周後，Brain突然看見Sophie帶著兩隻小貓站在他的坐駕旁，遂再次向屋主提出收養建議。這次他終於獲得屋主首肯，並安排3隻貓貓住進店內。一名員工在數天後決定領養兩隻小貓，而Brain則向對貓過敏的妻子提議收養Sophie，幸好獲得妻子體諒，從此踏上成為貓奴之路。