幾天不見婆婆　兩忠犬吃不下肉　趴靈堂含淚告別

狗是人類最忠心的朋友，經常默默地守候在主人身邊。 台灣有位婆婆家裏養了兩隻流浪狗，牠們時常會跟在婆婆身邊，默默地守護著她。婆婆日前離開人世，兩隻狗狗情緒非常低落，這兩天連飯也不願多吃，不捨地守在靈堂，爭取跟婆婆相處的最後時刻......

黑狗「Lucky」和花狗「多多」默默趴在靈堂前，彷彿得悉婆婆已經不在人世。（facebook圖片：米克斯傳奇）

台灣有位婆婆家裏養了兩隻狗，分別是黑狗「Lucky」和花狗「多多」，牠們平日最愛窩在婆婆身邊撒嬌。直至婆婆日前離開人世，兩隻狗狗不捨地守在靈堂，爭取跟婆婆相處的最後時刻。牠們彷彿知道婆婆已經不會再回來，情緒變得非常低落，這兩天連飯也不願多吃，整天窩在靈堂前，輪流為她守靈。外孫表示，Lucky和多多是自發地走到靈堂，除了去廁所和吃飯，幾乎整天都在靈堂。

婆婆的左右護法

據指，Lucky和多多都是婆婆的兒子從收養的狗狗，牠們最初並不信任人類，花了一段時間才變得親人，平日最喜歡窩在婆婆身邊。婆婆行動不便需要坐輪椅，由傭人推著她散步，Lucky和多多都會走到婆婆身邊，一前一後守護著她。Lucky多半走在前面，每走3步便會回頭看婆婆有沒有跟上，而多多會走在後面，如果看到野狗想靠近婆婆，馬上就會衝上去，把對方趕走。簡直是婆婆的左右護法，名符其實的護主犬。

▼▼▼點撃圖片放大：看兩忠犬默默守護婆婆▼▼▼

把Lucky和多多守靈的照片放到facebook群組「米克斯傳奇」，隨即有近7千多網民點讚，部份網民留言指「狗兒是有靈性的」、「果然是婆婆的乖孫子」、「守護外婆到最後一刻」，不少網民留言表示「看到直接鼻酸」、「好感動」，也有網民擔心日後沒有人照顧Lucky和多多，外孫表示牠們原本由家人照顧，所以不會出現棄養的情況。

狗狗很有靈性，台灣早前有狗狗因主人離世而雙眼通紅，更披上孝服為牠守孝，感動萬千網民。

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