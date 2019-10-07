建造業議會夥SAA推慈善月曆　爆肌男 x 狗狗萌照搶先睇

本地建造業議會將於明天（8日）推出2020年月曆，是次企劃與保護遺棄動物協會（SAA）合作，相關收益將於扣除成本後捐贈予SAA，幫助被遺棄的動物。迫不及待想購入月曆的讀者們，可先睹以下的花絮照為快！

香港建造業議會今年與保護遺棄動物協會（SAA）合作，推出動物慈善月曆，讓大家可一次過滿足欣賞型男美女及可愛毛孩的願望。建造業議會邀請了多名建造業界員工，以及一眾可愛小動物參與拍攝，宣傳愛護動物的訊息。

由建造業議會製作的2020年月曆將於明天（8日）起正式發售。（資料圖片）

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慈善月曆將於明天（8日）正式發售，首出月曆的收益在扣除成本後將捐贈予SAA，為被遺棄的動物提供更佳的生活環境。每本月曆定價為港幣68元，將於部分7-Eleven、OK便利店及報紙檔公開發售。另外，市民亦可透過Facebook 聯絡建造業議會（按此）或 Whatsapp 9764 1945 直接訂購。

參與拍攝的模特兒們均為建造業界，不僅每位也是型男美女，而且身形健美，打破外界對建造業的刻板印象。（資料圖片）

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參與拍攝的模特兒們均為建造業界員工，不僅每位也是型男美女，而且身形健美，打破外界對建造業的刻板印象。工程師Patrick在友人介紹下加入拍攝，為毛孩們出一分力。養有兩隻狗狗的他是位盡責寵主，曾遠道由英國將愛犬帶回香港，照顧狗狗終老。

Tiffany是其中一位女模特兒，任職貨車吊運操作員，是6隻毛孩的飼主，對動物甚有愛心。她過往曾收養3隻唐狗，「唐狗遺棄率好高，你唔要佢就可能無人要。」多年前，她與家中的高加索犬一同行山，途中突然遇上野豬，其愛犬下秒已擋在她面前，挺身保護，令她至今一直對狗狗情有獨鍾，表示希望藉這次企劃幫助被遺棄毛孩。