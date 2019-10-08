柴犬「大雄」摔傷了？在家終日慘叫、躲爸懷裏　獸醫面前竟跑起來

柴犬是最愛演的動物，為了討抱、討吃，經常會裝可憐、裝不適。 台灣柴犬「大雄」也不例外，牠在兩個星期前摔傷前腳，當下還痛得「唉唉」叫，狗主緊張得馬上帶牠去看醫生。原本精靈活潑的大雄突然變得很乖巧，安份地窩在狗主的懷裏，一副可憐的樣子，但當牠看見獸醫後，竟然.....

柴犬大雄的主人林小姐接受《香港01》訪問指，「當天大雄要跳起來咬我手上的玩具，結果踩空滑倒受傷，當時叫得很可憐。」於是她緊張得帶牠到醫院看診，原本開朗活潑的牠，竟然安份地窩在她懷裏，一副很可憐的樣子。其他狗主看到大雄，都不禁問牠怎麼了。

林小姐在醫院等了一會兒，終於排到大雄看診，結果她把大雄放下來，牠竟然搖著尾巴快樂地往醫生的方向跑去，讓她即時傻眼：「我傻眼了，因為牠在家叫得很可憐，也慶幸還好沒事。」

柴犬大雄早前在家摔傷前腳，一直唉唉慘叫，於是馬上送牠到醫院，結果......（受訪者提供）

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林小姐在facebook群組「柴犬司令部」分享當天經歷，隨後獲3千多位網民點讚，大家都覺得大雄很會演戲，留言指：「欺騙主人純真的感情」、「怎麼那麼會演啦」、「金馬獎最佳男主角」、「求關注」，有不少柴犬主人都遇過相似的經歷，「想當初我兒子也是叫了半小時」、「柴犬都很會演」、「原來大家都被騙過」，看來柴犬的演技很好，每位都可以當影帝。

愛裝模作樣的不止大雄，日本這隻柴犬，每當去到景點都會躺下來。

日本東京有隻叫作YU的柴犬，牠的主人最愛帶著牠遊山玩水，到日本各地觀光，並且拍照打卡。不過，YU好像沒有觀光的心情，牠去到每個景點，都會秒速趟下來休息，所以牠又被網民冠上「史上最懶柴犬」之稱。

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