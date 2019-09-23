【狗玩具】4隻柴犬玩具開箱極壯觀　主人：沒事不要養太多

台灣近日興起一股開箱文熱潮，大家如數家珍地把藏起來的寶貝陳列出來。這次要介紹的，是4隻柴犬主人的開箱文。他表示為了讓柴柴玩玩具時保持新鮮感，分配玩具時已是輪流替玩來玩。如果是開箱日常用品的話，出來的效果會更驚人。

潮流興開箱文，但主人拍下這照片一點也不輕鬆。（facebook@柴犬《Mikasa》一家の日常。）

柴犬這麼可愛，如果養4隻的話，可愛度是否有4倍呢？

但事實證明，要照顧4隻柴犬一點也不容易，要付出的絕不止是4倍心血。只要有留意這4柴犬的Facebook專頁「柴犬《Mikasa》一家の日常」，便可看到主人極寵愛4隻柴犬，甘願付出無限精神與時間去照顧。

【點擊圖片看這4柴的生活日常，近日秋意漸濃，主人更經常帶牠們郊遊登山放電呢！】

來到淡水老街，近海邊更涼快。（facebook@柴犬《Mikasa》一家の日常。）

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近日網上興起開箱文熱潮，4柴主人也來了一次開箱，而這次主題是柴柴與玩具。他在Facebook裏發文時表示：「最近流行的開箱文，我來介紹一下我們的玩具開箱，說真的沒事不要養太多隻，否則⋯⋯⋯不敢開箱生活日用品，那個更可怕」。

奴才的新手機，可臉部辨識柴柴了！（facebook@柴犬《Mikasa》一家の日常。）

網民看到柴柴與玩具的相片後，都留言大感驚訝！玩具真的是太多了，是他們看到過「最滿開箱」。但主人表示，其實玩具已很節約，所有玩具都會輪流交替來玩，因此已不是每款都一柴一隻。這樣才能保持柴柴有新鮮感，而又不會浪費買太多。不過，如果開箱的是牠們的日常用品的話，便實在不敢想像，因為這都是必需品，沒法節約。

等待晚上的散步時間。（facebook@柴犬《Mikasa》一家の日常。）

4隻柴柴，分別是6歲黑柴媽媽Mikasa、2歲半的胡麻柴哥哥Kayobi、2歲半的胡麻柴姐姐Hanako，以及2歲半的赤柴弟弟Kuma。牠們都極可愛，有用不完的力。不過網民最關心的，還是為何4隻柴柴可以這麼配合。主人表示這是「玩了一整天之後，在晚上睡前拍」、「有用梯子」。果然每張相片背後都有故事，主人為了拍照也花了許多心思呢！