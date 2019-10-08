【牛下女高音】黃心穎、張振朗是重度狗奴　何雁詩做唐狗暫托家長

本星期播出的TVB台慶劇《牛下女高音》一反傳統由多位前輩級演員領銜主演，劇集講述鍾景輝飾演的退休小學校長「白千巖」回流香港，並希望與舊生重聚、重組合唱團，並尋找令他多年念念不忘的「牛下女高音」。 劇中有多位演員本身是位狗奴，包括張振朗、黃心穎、何雁詩。何雁詩現實中現在更是動保機構的暫托家長，她更曾在訪問大膽提及：日後的伴侶必須要愛狗，不過她過去曾牽涉虐狗事件，及後她有發文解釋。

《牛下女高音》主角張振朗、黃心穎都是重度狗奴。（TVB劇照）

張振朗尊稱愛犬為「大佬」

張振朗在劇中飾演偵探「陸居男」，受委託調查「牛下女高音」的真實身份，並跟黃心穎飾演的「白雪兒」有感情線。張振朗過去飼養了一隻史納莎「QQ」，雖然他的年紀比QQ大，但他總稱牠為「大佬」，並不時會帶牠參與電視、雜誌訪問，留下回憶。可惜這位大佬在2017年因急性腎衰竭而離開，當時張振朗亦在社交平台撰寫長文悼念牠。

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+ 9 + 8 + 7

何雁詩化身暫托家長照顧唐狗

何雁詩在劇中飾演「陳美斯」，與蔣志光飾演的「陳理璋」是兩父女。何雁詩是位愛狗之人，家裏曾經同時間飼養四隻狗狗，而最為人所熟悉的是摩天使「Buttercup（又稱huphup）」，她時常把牠帶在身邊，出席大小的狗公益活動，而她6月推出的新MV《包庇》，Buttercup亦有份參與拍攝。何雁詩早前還成為暫托義工，為救狗之家（HKDR）暫托了一隻六星期的小唐狗「Davis」，Buttercup正努力學習成為姐姐，希望跟牠融洽相處。

何雁詩更曾在訪問大膽提及：日後的伴侶必須要愛狗。不過，她早前牽涉虐狗事件，有報道指她跟鄭俊弘同居後，鄭俊弘愛犬「Riley」經常吠她，令二人產生爭執，鄭為訓練Riley停止亂吠，更為牠戴上釘帶，令他們受到不少愛犬之人炮轟。及後何雁詩更於facebook發長文解釋，釘帶是按照專業訓犬師的建議戴上。

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黃心穎與四隻魔天使同居

黃心穎在劇中飾演插畫家「白雪兒」，與鍾景輝飾演的「白千巖」是兩爺孫，並會幫他尋找合唱團成員。年初發生許志安、黃心穎偷食醜聞，一度令劇集無限期延期，此劇近日才解禁，並成為台慶劇。黃心穎在購入鯉魚門香閨前，曾經與胞姊黃心美及其飼養的四隻魔天使同住，而且感情非常好。即使兩姊妹已分居多年，黃心穎亦不時在社交平台上載她與愛犬的合照。

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+ 6 + 5 + 4

中佬們重拾生命熱情

劇中小學合唱團的成員均由資深演員擔任，包括吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、曾偉權、韋家雄、曾航生和鄭敬基，他們在多年後都齊齊變成「中佬」，並對生命失去熱情、盼望，在尋找合唱團成員，並重組合唱團的過程裏，這群中佬亦重拾對生命的熱情，希望重新站在台上發光發亮，是個充滿正能量的故事。

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