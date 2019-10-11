警犬訓練學校被揭涉虐狗　狼狗遭拳打腳踢、餵曱甴

台灣網民驚傳訓犬師殘酷虐狗事件！早前（10月9日）有網民於facebook張貼出多張照片、多段影片，直指當地知名警犬訓練學校殘酷對待狗隻，包括拉扯、拍打、鞭打、腳踢，狗隻身體多處有傷口沒被醫治，飼料有昆蟲、狗碗只有曱甴，令人震驚。 當地市長及動保處及後介入事件，警犬訓練學校證實訓練期間有虐狗行為，但否認曾餵曱甴、延醫，動保處隨後將處罰虐狗者台幣75000元（約19175港元）。

台灣有網民爆料指，一所當地知名的警犬訓練學校牽涉在虐狗事件中。（facebook截圖：桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）

台灣知名警犬訓練學校涉虐狗

「請大家幫忙分享救救這些狗。」台灣有網民揭發桃園一間擁有30年經驗的警犬訓練學校「桃園楊梅龍杰警犬訓練所」殘酷虐狗，並附上數張照片、影片作證。網民貼出多張德國牧羊犬（狼狗）照片，大部份狗隻骨瘦如柴，身上還有嚴重傷勢，更隱約可以看到蛆蟲於傷口裏翻滾，令人毛骨悚然。「將近30至40隻瘦弱見骨，皮膚病化膿的狗，環境極差無比，可以說在等死！」

部分影片更拍下訓犬師在訓練期間如何粗暴對待犬隻，包括用力拉扯、拍打、鞭打、腳踢，令人感到不安。網民隨後附上一張疑似死狗照片，並指出：「訓練方式非常殘忍以虐狗、電擊項圈、毆打流血斷腳、把狗騰空吊起來甩等方式，若狗死亡挖洞就地掩埋！」

▼▼▼點撃圖片放大：看訓犬學校虐狗罪證▼▼▼ （以下內容可能令人情緒不安）

+ 11 + 10 + 9

▼▼▼點撃影片：看訓犬師虐狗罪證▼▼▼

僅承認粗暴訓練犬隻

帖文發布後引起網民關注，桃園市市長鄭文燦昨日（10月10日）於facebook發文表示關注，指「在第一時間就請動保處長率隊實地調查，並且依調查結果從嚴裁處。」影片裏使用暴力對待犬隻的員工已承認罪行，動保處將依動保法重罰台幣75000元（約港幣19175元），並要求訓練學校嚴格管理員工訓犬方式。

訓練學校主理人陳俊杰回應外媒訪問指，解釋訓犬師當天情緒「出了點狀況」，因此粗暴對待狗隻，但絕對沒有給狗餵蟑螂、延醫，又指訓犬師和助理牽涉私人恩怨，該名拍照上網的助理上月已自行離職。據訓練學校回應，照片裏受傷的犬隻已死亡，動保處需再調查蒐集完整證據，才能證實訓犬學校有否隱瞞違法事情。

暴力訓犬師早該淘汰

帖文於facebook群組「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」分享後，隨後獲得逾8千網民關注，近7千位網民轉貼，大部份網民留言都斥責訓犬師，如「這是訓犬還是虐犬？、「不適仼此工作就走人」、「有沒有人能救援啊」、「暴力訓犬師早該淘汰」、「狗死了，證據入土」、「不配當人」。