黑柴犬撿到橡筋瘋狂玩　自虐超High超享受！　網民：不怕痛嗎？

「被虐狂」喜歡透過被人虐狂而獲得快感，這種情況一般較少出現在動物身上，不過台灣有隻黑柴就打破了這個說法。 有位台灣狗主在網上分享了一段影片，內容黑柴巧妙利用橡筋彈臉，而且看起來超享受，令不少網民都大嘆：「超可愛！」

台灣有狗主在網上分享了一段有趣影片，內容是她的黑色柴犬「ㄇㄇ」玩橡筋的超萌樣子！ㄇㄇ用腳踏著橡筋，再用嘴巴咬起橡膠，往上拉，然後放手，再不停重覆！橡筋彈在ㄇㄇ下巴一刻，牠樣子超享受，難道ㄇㄇ是被虐狂？

狗主彭譯潔接受《香港01》訪問時表示，ㄇㄇ小時候曾經這樣玩過，只不過很久都沒有玩了：「那天橡筋剛好在桌上，牠便自己玩了起來。」看到ㄇㄇ被橡筋彈得那麼High，她無奈地在旁邊觀看，留意牠有否受傷或把橡筋吃掉：「牠很享受自己彈自己的感覺，但是不會吃下去。也沒有玩很久，大概30秒左右。」

▼▼▼點撃圖片放大：看超萌ㄇㄇ玩橡筋的萌樣▼▼▼

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▼▼▼點撃影片：直撃ㄇㄇ越彈越享受的萌樣▼▼▼

網民：不怕痛嗎？

「超級愛玩橡皮筋的孩子！」狗主把影片上載到facebook群組「有點毛毛的」，獲2千多位網民點讚，大部分網民留言說，「彈到剎那的表情超可愛的」、「感覺牠很享受被彈到的感覺」、「手放開就打到自己啦」、「享受疼痛的孩子？！」、「不怕痛嗎？」有部分網民擔心牠會受傷，留言指「我都替他痛了」、「一種自彈自爽的概念」、「不要給它玩橡皮筋很危險」。

柴犬的笑料超級多，日本還有隻不愛洗澡的柴犬，為了避開洗澡，牠竟然.....

日本狗主Tommy養了一隻極度怕水的柴犬「Maruko」，他每次想幫牠洗澡，都得千辛萬苦把牠帶到浴缸，花好一輪功夫，才能迫使牠就範。早前，Tommy在Instagram上傳了一影片，內容是幫Maruko洗澡，表面上牠好像乖乖留在浴缸裡，事實上......