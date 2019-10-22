【萌寵充電站】打工貓街頭賣藝　吸金大法全靠這招

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。這次介紹來自泰國的肥嘟嘟貓咪Edward，牠天生厭世臉卻很受歡迎，而且更有獨特技能可賣藝吸金！

找我拍照要收錢！不然我怎麼有錢買罐罐！（instagram@edward10516）

這隻來自泰國的英國短毛貓叫Edward，今年已經3歲，在FB上已有12萬粉絲緊緊追蹤。雖然天生一張厭世臉，但卻又不時露出可愛萌樣。也許因為反差極大，令更多人鍾愛。

【點擊圖片看Edward的萌樣，其實什麼都不用做也能賺錢，牠的魅力真算是沒法擋！】

其實賣藝要做什麼的？（instagram@edward10516）

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發呆放空賣萌賺打賞

早前Edward的主人在FB裏便分享了一張貓咪街頭賣藝照，一時間又成為城中話題。要知道貓咪不像狗狗，大部分不可以透過訓練去做表演的。不過，喵星人最大本領就是賣萌，加上Edward天生的厭世臉，只是發呆地坐在椅子上，已贏得路人滿滿的打賞！

Edward的魅力，有沒有征服了你？（instagram@edward10516）

別小看Edward放空賣萌的魅力，每次帶Edward上街，都會受到群眾的注目禮。大家都希望和Edward合照，又想替貓咪留下靚相。如果你有機會在街頭遇上牠，你也不會放過和牠拍照的機會吧？

網民看到Edward的賣萌魅力後，紛紛表示受不了只得臣服。「真羨慕，貓帥就能賺錢」、「厭世也是才能的一種，不容忽視」、「臭臉還會賺錢，怎麼我不能」、「這個放空模樣，我喜歡呀！」只不過大家都覺得Edward每張相都愁眉不展的，不知如果放滿罐罐，牠會否露出笑容呢？