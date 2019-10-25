【貓分裂】客廳半夜冒出靈異黑貓分身　貓主起雞皮：你是誰？

貓咪天性喜歡自由，偶爾會跑到他人家裏探險。 台灣有貓主近日便分享了一則「靈異貓事件」，當她夜深在餵家裏的黑貓時，身邊竟然冒出另一隻黑貓！而且牠們的長相、行為、習慣都一模一樣，令貓主大驚：「我有點沒辦法確定哪隻才是我的貓！」

提到動物的靈異事件，貓咪也佔了不少戲份。（受訪者提供）

台灣貓主楊詠筑日前（10月22日）在客廳用電腦時，突然聽到貓咪不停叫囂，所以拿飼料分散貓咪的注意力。她發現所養的黑貓Wifi行為有點奇怪，站在遠處一直不動，猶豫了一會兒才過來吃飯。當她以為擺平了貓咪的小騷亂，可以回到返回坐位之際，她發現沙發旁有雙圓圓的貓眼看著她：「沙發旁還有一隻Wifi！害我嚇到以為見鬼！」

她有幫貓咪帶項圈的習慣，所以能認出最初躲在角落的黑貓才是真Wifi。不過，假Wifi竟然熱情地走過來蹭她，當她摸牠的時候，假Wifi竟然跟真Wifi一樣翹起屁股。牠倆的長相幾乎一模一樣，就連動作跟習慣都一樣，令她一瞬間好猶豫，懷疑之前洗項圈時，有沒有戴錯貓：「剛剛還睡在Wifi的床上，好像很習慣，我有點沒辦法確定哪隻才是我的貓！」

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黑貓身上無晶片

假Wifi全身都有皮膚病，看起來流浪了好一段日子，貓主目前把牠關在房間裏，避免牠的皮膚病傳染給其他貓咪。貓主帶假Wifi到獸醫診檢查，結果發現牠身上並沒有晶片，於是在網上發文為牠尋找真正的主人，假如沒有找到主人，她就會直接收養貓咪。她開玩笑說，目前在考慮貓咪的名字到底叫「藍芽」、「熱點」、「airdrop」還是「5G」比較好。

「貓咪突然長出來該怎麼辦？？？」貓主把這件靈異貓事件分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，獲得逾1萬4千位網民讚好，大部份網友都此認為這件事非常好笑，部份留言指「黑貓自體繁殖的故事」、「牠一定是分裂出來的」、「長出貓很棒耶」、「一定是搶了WiFi的項圈來戴」、「失散多年的兄弟吧！」

黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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