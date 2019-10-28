孝順狗BB搶坐墊　只想患癌媽躺得舒適點

狗狗的親情也可以是很感人的。

近日在湖北的動物收容中心，有孝順小狗為了讓病母躺下時能舒適一點，於是衝到狗堆中把坐墊搶走。這幕被義工留意到，深感動物有情，充滿了愛。

在一堆狗狗當中，小狗搶到了牠媽媽極為需要的坐墊。（梨視頻）

這一段感人的影片，來自湖北襄陽的流浪狗救助基地，由中心裏的義工作拍攝到。在影片中可看到，一隻小黃狗突然衝到狗堆群中，然後叼出了一個灰黑色的坐墊，再匆匆回到另一房間裏。

【點擊圖片看小狗的孝心舉動，牠左衝右突搶走坐墊，只是想媽媽坐得舒服一點】

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原來，狗狗的媽媽就躺在房子裏，小狗搶坐墊是為了讓患上肺癌的母親，在趴下來時能躺得舒適一點。

義工表示，母狗患上了肺癌，已經開始咯血，身體很虛弱。當她看到小狗這感人舉動時，深深感受到動物之間也是有母子情，同樣是不可分割，相當感人。

網民看到這一幕，也紛紛表示眼睛紅了，沒想到小狗也會這麼孝順。「不能看，看了會心痛」、「小狗真孝順」、「動物尚且如此，有的人還不如狗」、「希望孝順狗的媽媽能康復」、「感動又心酸，人間有情」。

【點擊圖片看另一宗母子情深新聞，母狗為了找人協助，不斷狗B被活埋的地方徘徊】