媽養到百厭黑狗王　花兩年時間養成天使狗　網民：一路以來辛苦了

養狗真的不是一件簡單的事，而如果你養的是一隻百厭狗，所要花上的心血與時間實在是不足為外人道。台灣有寵主在4年前，從1胎9隻的小狗B中，挑選了1隻黑色最合眼緣的回家。沒料到這個選擇，卻令她幾乎要崩潰。幸好她堅持不懈，努力沒有放棄，終於把狗狗教得乖巧可愛。

我是女王呀！（fb@有點毛毛的）

這個窩心的狗狗長成故事，發生在台灣高雄，並由狗主在FB「有點毛毛的」專頁分享。狗主在4年前，領養了1隻狗B「牛頭妞」，沒想到惡夢便隨此而來。當時有人指家中狗狗生了1窩9胎小狗，希望有人能領養其中的回家。在7黑2黃的狗B中，沒緣由的寵主便被其中一隻黝黑又亮晶晶毛髮的狗B所吸引，於是便決定帶牠回家。

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天生力大如牛

沒想到這隻才23天大的小黑狗，天生像是有神力般力大如牛，而且很愛哭。「餓也哭飽也哭，當時還不會吃飼料，必須4小時餵一次奶」寵主辛苦情況可想而知。而在3個月大時，牛頭妞前腳開始水瘤囊腫，還要右腳接近康復時，左腳又出現腫脹。為了，寵主特意訂造了不鏽鋼大狗籠，以限制牠的活動，希望狗狗能盡快康復。

寵主的辛酸

隨後的日子也不是盡如人意，牛頭妞健康成長，但卻像特別百厭。「吃飯手動餵食更別提了，光戶外上廁所就教了七個月，咬壞東西更是家常便飯，散步帶媽媽撲街犁田時有所聞，哪天想到還來個跳水庫或蓮花池變身泥巴狗……妞妞可說是我養狗以來最難搞定的一隻」。

牛頭妞的成長，主人真的付出了許多。（網上截圖）

嘴套訓練牽繩是關鍵

由此可見，要教好牛頭妞極不容易，牠精力充沛，縱然1歲時已替牠結紮，但要到2歲半時性格才算穩定下來。寵主耗盡心思，在經過多次被狗狗拖着走，幾乎被拖到要飛了起來。最終，寵主找到適合牛頭妞的教養方法，就是用嘴套訓練牽繩來改善暴衝。

一晃眼四年過去了……經過阿母的努力，牛頭妞兒現在穩定塞奶又乖巧，更不用一輩子綁住或關籠，現在親人又活潑，還好當初我有堅持下來，沒有輕易的放棄教育牠！ 牛頭妞主人

網民看到寵主分享的狗狗成長故事，都感同身受，紛紛留言大讚寵主的堅持。「與牠相遇是上天的緣份」、「真的應證了一句話，沒有教不會的毛孩，只有不會教的主人，謝謝您的不放棄，謝謝您的堅持，今天才有那麼可愛的牛頭妞」、「犁田跟掛風箏真的超可怕」、「一路走來辛苦了」。

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