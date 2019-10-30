雪橇犬看獸醫表現超輕鬆　傻二哈以為去了按摩院　下秒笑翻全場

雪橇傻氣的性格早已成為其標誌，牠們的行為經常出人意表。台灣一名寵主帶年僅7個月的雪橇犬求醫，雪橇到達診所時卻一臉輕鬆，彷彿以為自己去了按摩院般，反應異常輕鬆，引得網民爆笑。

俗語有云「初生之犢不畏虎」，僅7個月大的雪橇犬Kuma同樣大膽，連看醫生也不怕，在診所的反應與一般狗狗大相逕庭，表現得十分興奮，有網民笑言「牠是否以為去了按摩院？對雪橇來說，哪裏都是遊樂場。」

Kuma：「按摩師嗎？記得用力點！」（受訪者提供）

雪橇犬Kuma日前因流鼻涕而被飼主Kung Kung帶到診所，但牠不似大多狗狗般表現緊張，反而十分雀躍，彷彿被帶往外出遊玩般。Kung Kung指其實Kuma並非首次去診所，但牠每次也表演得非常輕鬆，只有在打針的一剎才會「變臉」，笑言「覺得怎麼會有這麼智障的狗，太可愛了！」

Kuma小時候流鼻涕照。（受訪者提供）

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曾擅自開門偷跑 偷吃壯陽藥

除了不怕看醫生外，大膽的Kuma甚至悄悄學會了打開家中難開的鐵門，擅自偷跑出外，連續兩天被管理員「押」回住所。就連放在桌上的壯陽藥也難逃Kuma「魔掌」，被牠一口吞下，嚇得Kung Kung立刻帶牠看獸醫。Kung Kung指Kuma平時在家亦經常搗亂，無奈嘆道「家中另外兩隻狗都被牠帶壞了。」