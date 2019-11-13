流浪貓無助模樣騙人收養　3個月後露出厭世大叔真面目

毛孩們都是「驚喜包」，幼年時的模樣經常跟成年後截然不同，讓人難以預測。一名日本網民在公司附近收養了一隻流浪貓，當時既瘦弱又無助的小貓，3個月卻搖身一變成圓潤大叔。

日本藤岡市一名網民6月時遇上一隻流浪貓，貓貓戴著破舊的頸圈，鼻子似乎受了傷，一副可憐的模樣。該名網民決定把貓貓帶到其公司，與同事們合力暫養牠。3個月過去，當初惹人憐憫的小貓竟變成了厭世臉胖貓，可謂「貓大十八變」。

貓貓戴著破舊的頸圈，鼻子似乎受了傷，一副可憐的模樣。（Twitter@nyanyakichi_cat）

過去數個月，該名網民一直也有在Twitter上發文為小貓尋原主人，可惜一直苦無回音，於是小貓便順利成章地留在了公司。小貓俘虜了全公司同事的心，身形日漸豐滿，原本淺色的虎紋逐漸變深，尖下巴消失不見，取而代之的是圓潤的雙下巴，表情亦流露出一股傲氣，被員工們尊稱為「貓總裁」。

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小貓在公司不但有專屬的窩，員工們更打算親手為牠建造豪華新窩，得寵程度不言而喻。看到牠現時這副愜意的模樣，與當初流落街頭時相比，簡直「判若兩貓」。網民們看到牠的改變後也大感驚訝，紛紛留言道「確定是同一隻貓？」、「遇到詐騙集團了！」、「幸福肥太多了」、「已經看不出來是走失的貓了」。