【寵物攝影】貓B燦笑獲過百萬Like　究竟有多可愛才能做到？

貓咪這麼可愛，看到牠們燦爛笑容的照片時，當然要讚好。近日便有一張貓咪相片，獲過百萬人讚好，在一夜間，貓咪可愛笑容照俘虜萬千貓奴，紛紛留言表示：被融化了。

我是Blossom呀！大家要開心快樂每一天！（instagram@biochem_kitten）

這張極可愛的貓咪照片，由美國新墨西哥州的貓奴Lauren Boutz拍下。今年41歲的Lauren，最近從收容中心接到3隻寄養的小貓B，分別是Bubbles、Buttercupàla The Powerpuff Girls和Blossom。牠們只有5星期大，但每隻都極為可愛。

【點擊圖片看萌貓照，如何俘虜了百萬貓奴的心】

在Twitter裏有117萬讚好，更有35萬轉發。（網上截圖）

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百萬貓奴被俘虜

早前Lauren看到男友正逗着家中貓咪拍照，於是她便在旁邊翻拍，結果拍到一張貓咪Blossom露出燦爛笑容的照片。她覺得這相片好看，於是便發放到Facebook與網民分享。沒想到反應極佳，其後有網民在Twitter上轉載了Blossom笑容照，結果更是吸引了超過一百萬讚好。

轉發Twitter引爆魅力

在Twitter上轉載的網民是Michelle，她留言解釋：「這不是我的貓，但我希望牠是。（千萬不要告訴我家貓咪啊）」。而網民是完全被貓咪笑容融化了，直指被貓咪的微笑相片「治癒」，也有人指這笑容是「治療抑鬱的良方」。

當Lauren知道貓咪照片大受歡迎後，也感到十分高興，更在fb裏留言感謝大家喜歡貓咪，同時再次呼籲應以領養代替購買，這才是最有效拯救生命的方法。