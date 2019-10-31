【柴犬】要不要一起睡？柴犬死臉嘆氣：媽媽你太依賴我了

台中一名飼主喊家中柴犬「Hero」來陪睡，豈料牠竟一臉不情願，甚至還重重地嘆了一口氣，彷彿是在抱怨。

每隻狗狗也有獨一無二的性格，有的比較親人，有的則較獨立，來自台中的柴犬「Hero」正正是一隻嚮往「私人空間」的狗狗。牠的飼主早前叫牠陪睡，牠一臉不情願地躺下，無奈的表情讓網民爆笑。

Hero聽到主人的呼喚後，隨即在她身旁躺下。（Facebook@兩個Hero&Wish）

現時8歲多的Hero是家中的大哥，負責照顧柴犬妹妹「Wish」和柴犬弟弟「小虎」，牠笑起來總是一臉憨實，被飼主開玩笑地稱為「憨面英雄哥」。片段中的Hero聽到飼主的呼喚後，便乖乖地走到床上躺下，滿臉無奈的牠彷彿在抱怨飼主「這麼大的人還不可以自己睡嗎？」躺下後，牠還重重地嘆了一口氣，似乎對愛撒嬌的飼主感到無可奈何。

▼▼▼▼▼點擊相片看Hero招牌的憨實笑容▼▼▼▼▼

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飼主把整個過程拍攝下來，分享到其粉絲專頁，惹得一眾網民大笑，「好可爱又無奈的表情」、「看得出牠的無奈」、「雖然不甘願，但還是乖乖聽媽媽的話」、「牠想獨處」、「牠覺得媽媽妳太依賴了」。

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